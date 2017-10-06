شبیخون فرهنگی راهکار جدی دشمن برای نابودی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسف قربانی شامگاه پنج شنبه در یادواره شهید سرلشگر خلبان علی بختیاری در رزن با بیان اینکه ولایت و ولایت پذیری نقطه عطفی است که اصل قرار داده شده است، گفت: وجه تشابه اصلی عاشورا و انقلاب اسلامی ایران در این است که امروز شهدای ما در راه انقلاب و اسلام جان می دهند.

وی افزود: روح ولایت مداری و ذوب شدن در ولایت بود که شهیدان بختیاری، شیرودی، باکری، همت و دیگر شهیدان رفتند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

فرمانده کل هوانیروز با بیان اینکه عزت و شرافت پاداش خداوند به کسانی است که در راه خدا و برای خدا قدم برمی دارند، گفت: خوشا به حال آنان که معامله خوبی با خدای خود داشتند همانطور که امام حسین(ع) در روز عاشورا از تمام دار و ندار خود می‌گذرد و جان خود و عزیزانش را تقدیم اسلام می کند.

وی ادامه داد: پاداش انقلاب و عاشورا در اربعین ظهور پیدا می کند که شاهد شرکت ۲۰ میلیون نفر در راهپیمایی اربعین هستیم.

امیر قربانی عنوان کرد: طبق آیات الهی آنان را که در راه خدا کشته می شوند مرده نپندارید بلکه آنها زنده اند و نزد خداوند روزی می خورند که انسان های خالص و مخلص همچون شهید بختیاری و شهید همدانی در معامله با خداوند چنین اجر و پاداشی را دریافت می کند.

وی اظهار داشت: وقتی پای اسلام در میان باشد و اسلام در خطر باشد دیگر کشور و مرز مطرح نیست و رزمندگان اسلام وارد میدان می شوند و فرقی نمی کند سوریه، عراق یا کشور دیگری باشد.

امیر قربانی با عنوان اینکه امام حسین(ع) زبان ناطق قرآن بود، گفت: در عاشورا و کربلا قرآن احیا شد و اگر نبود خون سیدالشهدا شاید اسلام و دین سمت و سوی دیگری می‌گرفت.

وی باتاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طبق فرموده مقام معظم رهبری اظهار داشت: امروز با برگزاری چنین یادواره هایی و ارج نهادن به مقام شهدا باعث افتخار یک مملکت است که فرمان ولی امر خود را اطاعت می کنند.

فرمانده کل هوا نیروز کشور اضافه کرد: ارتش و نیروهای مسلح ما امروز وجه تمایز خاصی با نیروهای مسلح دنیا دارد و این است که علاوه بر حکم قانونی، اطاعت از مقام معظم رهبری طبق حکم شرعی هم بر ما واجب است چون ولی امر مسلمین در راس نیروهای مسلح است.

وی ایمان و تقوا در نیروهای مسلح کشور را وجه تمایز با دیگر نیروهای مسلح دانست و افزود: ایمان جوانان ماست که موجب شد شهیدانی همچون سرلشگر خلبان بختیاری در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنند.

یوسف قربانی عنوان کرد: نیروهای مسلح ما جنگی نکرده بودند و آمادگی جنگ نداشتند در حالی که دشمنان معاملات و معادلات خود را طراحی کرده بود که در عرض یک هفته به تهران برسند ولی نمی دانستند هستند کسانی که جان بدهند اما تن به ذلت ندهند.

وی عنوان کرد: طبق فرمایش رهبری دیگر زمانی نیست که دشمن قلب ما را هدف قرار دهد بلکه ذهن ما را هدف قرار می‌دهد و با فضاهای مجازی و شبیخون فرهنگی هر روز در حال نقشه ریزی است.

وی اظهار داشت: دشمنان می دانند که دیگر توان اینکه به لحاظ فیزیکی در مقابل رزمندگان اسلام قرار بگیرند را ندارند چراکه دوباره شهید فهمیده ها و شهید بختیاری ها در مقابل آنها خواهند ایستاد.

قربانی ادامه داد: دشمنان تصمیم گرفته اند جوانان جمهوری اسلامی را از طریق شبیخون فرهنگی شکست دهند اما نمیدانند این جوان ها ریشه در انقلاب اسلامی دارند و اگر لازم باشد از انقلاب دفاع خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه داعش تا ۴۰ کیلومتری مرزهای غربی ایران آمد اما آنچه مانع ورود دشمن به خاک ایران شد این بود که نیروهای مسلح از داخل کشور و مرزهای بیرونی با تفکر عاشورایی و انقلابی از کشور دفاع کردند، اظهار داشت: امروز رویش اسلامی نشات گرفته از همین فرهنگ ایثار و شهادت و یادواره شهداست که توسط مردم به صورت خودجوش برگزار می شود و نتیجه آن ایثار جان جوانانی همچون شهید حججی در راه اسلام است.

وی با بیان اینکه آمریکا و انگلیس و صهیونیسم هر روز نقشه هایی برای اسلام می کشند چنانچه در سوریه و عراق و کشورهای دیگر شاهد آن بودیم اما هدف اصلی آنها جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: امروز جوانان ما مرز نمی شناسند و هر کجا که اسلام در خطر باشد مرز ماست.

فرمانده کل هوا نیروز کشور گفت: هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نیروی واکنش سریع و یک یگان متحرک هوایی در خدمت کشور جمهوری اسلامی و در رکاب ولایت به عنوان سربازانی در خدمت مردم درحال انجام وظیفه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی هوانیروز با اعزام تیمهای آتش خود در منطقه سرپل ذهاب و ایلام در محورهایی که دشمن هجوم می آورد رفتند و توانستند تانک های دشمن را منهدم کنند و با عملیاتی همچون فتح المبین، بیت المقدس و طریق القدس دشمن فهمید با یک نیروی ویژه ای رو به رو است و صدام به کشورهای دیگر متوسل شد.

امیر قربانی یادآور شد: ما در اصل طی ۸ سال دفاع مقدس با دنیا جنگیدیم که کشورهای دنیا از عراق و صدام پشتیبانی کردند اما با همت و توانمندی شهدا پیروزی و عزت و افتخار پس از ۸ سال نصیب کشور شد.

وی اضافه کرد: منافقانی که دست در دست دشمن بودند برای گرفتن کشور اقدام کرده بودند که در پی آن عملیات مرصاد رقم خورد اما هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران دوباره به عنوان یک نیروی متحرک منافقان را زمین گیر کرد و پس از عملیات مرصاد تا به امروز خبری از منافقین شنیده نشده است.

امیر قربانی تاکید کرد: هر کسی که بخواهد با جمهوری اسلامی رو به رو شود قطعا ضربه سختی خواهد خورد و رزمندگانی که در رکاب ولایت هستند اجازه نخواهند داد دشمن به ما نزدیک شود و با تمام توان از کشور و مملکت دفاع خواهند کرد همانطور که امروز میبینیم جوان های ما در مرزهای اسلام به دفاع از اسلام می پردازند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای اطراف ما نا امن است و حتی در خود آمریکا که خودش ادعای برقراری امنیت را دارد امنیتی وجود ندارد گفت: جایگاه خانواده شهدا را فراموش نکنید چراکه امنیت امروز به برکت خون شهداست.