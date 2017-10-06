مهران عباسی انارکی قائم مقام بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آمادهسازی مصلی برای برگزاری این نمایشگاه و همچنین کم و کیف حضور رسانهها در این دوره گفت: امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تقاضا برای حضور در نمایشگاه ثبت شده که بعضی از آنها به صورت تجمیعی و در قالب موسسات مطبوعاتی بود که این موارد به شکل متمرکز و با همدیگر در نمایشگاه شرکت داده می شوند.
به گفته وی پیش ثبتنامهای رسانهها برای حضور در نمایشگاه امسال مطبوعات انجام شده و ثبت نام قطعی هم با پرداخت مبالغ مربوط به اجاره غرفه تا آخر هفته آینده به اتمام میرسد و به این ترتیب زمینه حضور رسانهها در نمایشگاه فراهم خواهد شد.
عباسی همچنین با اشاره به استقبال خوب رسانهها از نمایشگاه امسال از برخی جابجاییها در چینش رسانهها در فضاهای مختلف شبستان خبر داد و اظهار داشت: پایگاههای خبری که سال گذشته در نیم طبقه دوم شبستان مستقر بودند، امسال به طبقه همکف انتقال داده می شوند و از طرف دیگر ممکن است برخی از بخشهای دیگر به بالکن شبستان تغییر مکان بدهند. در مجموع ما به دلیل حجم تقاضاها، نمایشگاه امسال را فشرده تر دیده ایم.
قائم مقام بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات از قطعی شدن زمان برگزاری این دوره از نمایشگاه خبر داد و تأکید کرد: به خاطر در پیش بودن ایام اربعین، نمایشگاه امسال مطبوعات، ۵ آبان ماه آغاز به کار می کند و تا ۱۲ آبان در مصلی دایر خواهد بود.
وی با اشاره به برخی از ویژگیهای نمایشگاه امسال تصریح کرد: در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات علاوه بر ایستگاه طنز که در سال گذشته هم بود، ایستگاه جوان هم به آن اضافه شده است. ما همچنین در نمایشگاه مطبوعات، فضاهایی برای برپایی نمایشگاههای عکس ترتیب داده ایم. به علاوه امسال هم مانند سالهای اخیر مهمانهای خارجی از رسانههای بینالمللی به نمایشگاه می آیند و در نشستهای مختلفی نمایشگاه شرکت خواهند کرد.
عباسی همچنین از همکاری تشکلهای مطبوعاتی با ستاد برگزاری بیست و سومین دوره نمایشگاهمطبوعات و خبرگزاریها سخن گفت و افزود: این تشکلها در امور محتوایی نمایشگاهها از قبیل سیاستهای نمایشگاه، نحوه انتخاب غرفههای برتر و نظارت بر کیفیت حضور رسانهها در نمایشگاهها، تصمیمهای لازم را اتخاذ می کند.
قائم مقام نمایشگاه همچنین از احتمال خبرگزاری آئین افتتاحیه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات با حضور رئیس جمهور خبر داد.
وی با بیان اینکه جانمایی غرفهها، ۲۶ مهرماه انجام خواهد شد در مورد تعرفه اجاره بهای غرفهها نیز گفت: امسال اجاره غرفههای با متراژ بالا اندکی افزایش یافته است، در عین حال مانند دورههای گذشته اجاره غرفههای رسانههای بخش خصوصی مشمول ۵۰ درصد تخفیف خواهد بود و متقابلاً تعرفه اجاره غرفه برای رسانههای غیر خصوصی دو برابر رسانههای خصوصی محاسبه خواهد شد.
عباسی همچنین از ارائه تسهیلات و تخفیفات قابل توجه به نشریات استانی با هدف تشویق آنها برای شرکت در نمایشگاه امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال توجه ویژه ای به استارت آپها در حوزه رسانه صورت گرفته که هدف اصلی آن کمک به رسانههای مکتوب برای مقابله با گسترش فعالیت رسانههای فضای مجازی است.
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