واکنش اسحاق جهانگیری به خبر بازداشت برادرش

به گزارش خبرگزاری مهر اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره بازداشت برادرش «مهدی جهانگیری» نوشت: «اطلاع دقیقی از چگونگی دستگیری، اتهام ضابط و شاکی برادرم ندارم البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

به گزارش مهر، مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی تهران است. برادر معاون رئیس جمهور پیش از این در فضای افکارعمومی با اتهاماتی مواجه شده بود که کوشیده بود پاسخ‌هایی به آنها بدهد اما این پاسخ‌ها منضمم به مستنداتی نبود. برخی از اتهامات متوجه حضور او در بانک گردشگری بود.