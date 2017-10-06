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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

واکنش اسحاق جهانگیری به خبر بازداشت برادرش

واکنش اسحاق جهانگیری به خبر بازداشت برادرش

معاون اول رئیس جمهور درباره بازداشت مهدی جهانگیری نوشت: باید صبر کرد امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره بازداشت برادرش «مهدی جهانگیری» نوشت: «اطلاع دقیقی از چگونگی دستگیری، اتهام ضابط و شاکی برادرم ندارم البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

به گزارش مهر، مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی تهران است. برادر معاون رئیس جمهور پیش از این در فضای افکارعمومی با اتهاماتی مواجه شده بود که کوشیده بود پاسخ‌هایی به آنها بدهد اما این پاسخ‌ها منضمم به مستنداتی نبود. برخی از اتهامات متوجه حضور او در بانک گردشگری بود.

کد مطلب 4105901

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    نظرات

    • عبدالله IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
      0 0
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      پس لرزه های انتخابات ادامه خواهد داشت .اما خدای را شکر که رئیس واعضای این دولت وابستگانشان راخط قرمز تعیین نکرده اندهمانطورکه دیدیم دکتر روحانی برای بازداشت فریدون عمل کرد

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