بالاخره فدراسیون به فوتسال توجه کرد/ تعویض کفپوش سالن کمپ تا آبان

به گزارش خبرنگار، بحث کیفیت پایین کفپوش سالن مرکز ملی فوتبال که به عنوان کانون اصلی اردوهای تیم ملی فوتسال مورد استفاده قرار می گیرد، از چند سال پیش مطرح و درخواست برای تعویض آن ارائه شده بود.
در نهایت و بعد از پیگیریهای فراوان قرار شده این کفپوش به زودی تعویض شود. این خبری است که محمدرضا ساکت دبیر فدراسیون فوتبال آنرا اعلام کرد.
ساکت در این ارتباط گفت: یکی از برنامه های ما در مرکز ملی فوتبال، تعویض کفپوش سالن است. کفپوش فعلی قدیمی و متروک شده است. فکر می کنم تا آبانماه این کفپوش تعویض شود.
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