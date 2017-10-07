ضربه ایستگاهی زدن «رونالدو» چطور پیشرفت کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، ادوین فاندرسار، دروازهبان هلندی سابق تیم فوتبال منچستریونایتد در گفتگویی با سایت فورفورتو توضیح داده که کریس رونالدو چطور در زمینه ضربات کاشته پیشرفت کرده است.
او در این مصاحبه از جلسات تمرینی گفته است: کریس رونالدو همیشه اهمیت ویژهای به بدن و آمادگیاش میداد. بعد از تمرینات تیم او همیشه تمرینات اضافی داشت و ضربات کاشته میزد. یک روز به من گفت ادوین میشود تو درون دروازه بایستی؟ من هم گفتم من سن زیادی دارم و بهتر است برای تمرینات اضافی با یکی از دروازهبانهای جوان تیم کار کند. پاسخش اما جالب بود، گفت دوست دارد دروازه من را باز کرده و به من گل بزند.
دروازهبان ملیپوش سابق هلند در ادامه گفت: وقتی این حرف را زد من گفتم نه تو نمیتوانی به من گل بزنی. سعی کردم او را تحریک کنم که به من گل بزند و بارها گفتم نمیتواند به من گل بزند. بعد از آن روزهای بسیاری را بعد از تمرین با هم گذراندیم و تمرین ضربه ایستگاهی کردیم. بخشی از موفقیت امروز او به خاطر همان تمرینات اضافه است.
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