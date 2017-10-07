تخصیص۱۵میلیارد تومان به پل سوم بشار/توجه به ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه شهرداران قدیم و جدید شهر یاسوج افزود: اعتبار ویژه ای در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان از محل ارتقاء شاخص ها برای پل سوم بشار و معادل ۱۵ میلیارد تومان پیش بینی شد و امید است این موضوع حل شود و این پروژه از مهمترین پروژه های استان است.

وی با اشاره به حمایت دولت از شهرداری ها ابراز داشت: به نسبت سال ۹۲، اعتبارات شهرداری ها افزایش مناسبی داشته است و برای شهرداری یاسوج قریب ۱۲ میلیارد تومان در سال ۹۵ مصوب شد که بیش از ۱۱ میلیارد آن تخصیص یافت.

نظری با اشاره به سرپرستی آذر صفایی در شهرداری یاسوج تصریح کرد: سرپرست شهرداری نشان داد بانوان ما دارای صلاحیت و توانایی در حوزه مدیریت هستند.

فرماندار بویراحمد بیان داشت: طی سال های اخیر تلاش های مناسبی توسط شهرداری و شورای شهر انجام شد، و همچنین پروژه های مختلفی تعریف و عملیاتی شد.

نظری با اشاره به برخی از مشکلات شهر یاسوج، گفت: ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر یاسوج مشکل جدی است و نباید بدون مجوز ساخت و سازی انجام شود و همچنین سازه های موقت از دیگر مشکلات است و امید است به عنوان اولویت شهرداری یاسوج قرار بگیرد.