کنفرانس مروری بر همکاری ایران و ایتالیا در پاسارگاد برگزار می شود

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد امروز ۱۵ مهر ۹۶ با اعلام این خبر گفت: این کنفرانس در راستای اجرای تفاهم‌نامه میان معاونت میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت میراث و مؤسسه عالی حفاظت و مرمت ایتالیا برگزار می‌شود.

او پروژه حفاظت در محوطه میراث جهانی پاسارگاد، اصول اساسی اجرای پوشش حفاظتی، تل آجری دروازه یادمانی پارسه، گزارش شش فصل کاوش باستان‌شناسی هیئت مشترک ایران-ایتالیا در تخت‌جمشید، دشت پاسارگاد از پارینه سنگی تا عصر حاضر، گزارش بررسی‌های باستان‌شناسی منطقه پاسارگاد و مدیریت کنترل پوشش گیاهی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد را از جمله موضوعاتی خواند که قرار است در این کنفرانس در قالب سخنرانی ارائه شود.

فدایی خاطرنشان کرد: گزارش فعالیت‌های علمی، پژوهشی و عمرانی پایگاه تخت‌جمشید در سال ۹۵، خواناسازی و حفاظت از ساختارهای معماری تل تخت و مرمت آبراهه‌های باغ شاهی پاسارگاد سایر محورهای این نشست علمی را تشکیل می‌دهد.

کلودیو پروسپری پورتا معمار و متخصص حفاظت و سرپرست و هماهنگ‌کننده اعضای هیئت ایتالیایی، پیر فرانچسکو کلیری، جوزپا ماریا فازیو، علیرضا عسکری چاوردی، حمیدرضا کرمی، فرهاد زارعی کردشولی از کارشناسان ارشد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، فرزانه گرامی کارشناس ارشد کامپیوتر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد سخنرانان این کنفرانس یک روزه‌اند.