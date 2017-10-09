کار سخت نفت برای حفظ صدر جدول/ اکسین به دنبال شگفتی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول با برگزاری ۹ بازی برگزار میشود که طی آن تیم قعرنشین راه آهن در رفسنجان میهمان مس است، نساجی در خانه از شهرداری تبریز پذیرایی میکند، خونه به خونه در تهران به مصاف بادران میرود، فجر سپاسی و گل گهر در شیراز یکدیگر را دیدار میکنند، صبا در خانه میزبان شهرداری ماهشهر است، برق جدید شیراز میهمان ماشین سازی تبریز است، مس و اکسین در کرمان به مصاف هم میروند، ایرانجوان در خانه پذیرای آلومینیوم اراک است و تیم صدرنشین نفت مسجد سلیمان در دیداری حساس میزبان ملوان بندرانزلی است.
* مس رفسنجان - راه آهن
راه آهن را باید عجیب ترین تیم در رقابتهای این فصل لیگ دسته اول دانست. تیمی که در هفت هفته اول مسابقات نه تنها هیچ پیروزی به دست نیاورده و تنها با یک امتیاز ناشی از یک مساوی در قعر جدول قرار گرفته است. از آن عجیب تر این که این تیم تنها تیمی است که هنوز موفق به گلزنی نشده و با صفر گل زده در انتهای جدول قرار گرفته است.
به نظر میرسد مس رفسنجان برای کسب سه امتیاز خانگی کار سختی در پیش نداشته باشد.
* نساجی - شهرداری تبریز
مهدی پاشازاده یکبار دیگر باید با تیمی دیدار کند که خودش در سال های گذشته هدایت آن را بر عهده داشته است. تجربه نشان داده پاشازاده در گرفتن امتیازات کامل از تیم های سابقش تبحر دارد و اگر این قانون نانوشته حفظ شود باید منتظر بود که نساجی سه امتیاز کامل را از شهرداری تبریز بگیرد.
نساجی در پایان هفته هفتم با ۱۳ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفته و یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر است.
* بادران - خونه به خونه
این بازی میتواند از بازیهای جذاب هفته باشد. بادران با ۱۵ امتیاز بعد از نفت مسجد سلیمان در رده دوم جدول قرار دارد و مترصد لغزش تیم اول جدول است تا جای آن را بگیرد. خونه به خونه هم با جواد نکونام تیم خوبی در لیگ یک نشان داده و مشخص کرده سودای بزرگی کردن در سر دارد.
جدال دو سرمربی جوان روی نیمکت دو تیم خونه به خونه میتواند این بازی را تبدیل به یکی از بازیهای جذاب هفته نماید. خونه به خونه در صورت پیروز شدن در این بازی خارج از خانه میتواند به جمع تیم های بالای جدول اضافه شود.
* فجر سپاسی - گل گهر
دو تیم میان جدولی، هم امتیاز و همسایه فجر و گل گهر حریفی همسنگ برای هم نشان میدهند. هر دو تیم با ۱۰ امتیاز از ۷ بازی در ردههای ۹ و ۱۰ جدول قرار دارند و یک پیروزی برای هر یک از این دو تیم به منزله کندن از میان جدول و نزدیک شدن به کورس تیم های بالای جدولی است.
* صبا - شهرداری ماهشهر
هیچ یک از دو تیم صبا و شهرداری فصل گذشته در لیگ یک نبودند. صبا با سقوط از لیگ برتر و شهرداری ماهشهر با صعود از لیگ دو این فصل در لیگ دسته اول حضور دارند.
نماینده قم بعد از سقوط به لیگ دسته اول در این مسابقات هم شرایط خوبی را تجربه نمیکند و با تنها ۴ امتیاز تیم چهاردهم جدول رده بندی است تا خطر سقوط این تیم را از هم اینک تهدید کند. میهمان این تیم اما شرایط بدی در جدول ندارد و حتی میتوان گفت بیشتر از حد انتظار هم نتیجه گرفته است. ماهشهری ها هفته های ابتدایی در کورس صدر جدول حضور داشتند که البته از آن فاصله گرفته اند و باز هم نیم نگاهی به بازگشت به بالای جدول دارند.
شکست در این بازی برای صبا گران تمام خواهد شد و موقعیت این تیم در انتهای جدول را تثبیت خواهد کرد.
* ماشین سازی - برق جدید
دو تیم برق جدید و ماشین سازی هم شرایطی شبیه به صبا و شهرداری دارند. ماشین سازان هم سقوط از لیگ برتر به لیگ را تجربه کردهاند و برق جدید هم با صعود از لیگ دو به لیگ یک حریف امروز ماشین سازی شده است.
شیرازیها آهسته و پیوسته خود را به جمع تیمهای بالای جدول نزدیک کردند و حالا نیم نگاهی هم به امتیازات کامل این بازی خارج از خانه دارند. مهابادی و خطیبی هر دو در سالهای گذشته تجربه صعود از لیگ یک به لیگ برتر را داشتهاند و هر دو در پی تکرار این تجربه با تیمهای خود در این فصل می باشند.
* مس کرمان - اکسین البرز
هر دو تیم مدعی صعود به لیگ برتر هستند و هر دو تیم تا هفته هفتم مدعی بودن خود را نشان دادهاند. تیمهای رده چهارم و ششم جدول در بازی که میتوان آن را شش امتیازی دانست با همه قوا برای پیروزی به میدان میروند. شاگردان لطیفی نشان دادهاند که برای آنها بازی خانگی و خارج از خانه تفاوت ندارد و در هر بازی پتانسیل پیروزی بر حریف را دارند و این موضوع باعث میشود تا حساسیت این بازی بیشتر از گذشته شود.
اکسین با ۳ گل خورده بعد از نفت مسجد سلیمان از بهترین خط دفاعی این مسابقات بهره میبرد و همین استحکام در خط دفاعی این تیم را در قرار گرفتن در بالای جدول کمک کرده است.
* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک
هیچ یک از دو تیم شرایط مناسبی در جدول ندارند و در رده تیمهای پایین جدولی هستند. فرار از انتهای جدول مستلزم پیروزی و است و مساوی در این بازی به درد هیچ یک از دو تیم نمیخورد. ایرانجوان به همراه صبا و راه آهن یکی از سه تیم بدون پیروزی است و آنها به شدت به دنبال شکستن این طلسم در این بازی خانگی است.
ایرانجوان بعد از راه آهن و به همراه صبا با ۱۰ گل خورده دومین خط حمله ضعیف این مسابقات را داراست و ساختار ضعیف دفاعی این تیم را بسیار آسیب پذیر کرده است. آلومینیوم هم از این حیث شرایط خیلی بهتری ندارد و تنها یک گل خورده کمتر از بوشهریها دارد.
* نفت مسجد سلیمان - ملوان
این بازی را میتوان حساس ترین بازی هفته دانست. صدرنشین فعلی لیگ آزادگان برای حفظ این موقعیت به پیروزی خانگی در این بازی نیاز دارد. اما این پیروزی به سادگی میسر نخواهد بود. چون حریف این تیم در این بازی یک تیم مدعی مثل ملوان است.
ملوان گرچه تا اینجای کار نتایج قابل توجهی نگرفته است، اما ملوان همیشه ملوان است و در هر شرایطی برای هیچ تیمی حریف راحتی محسوب نمیشود. نفت مسجد سلیمان با تنها ۲ گل خورده دارای بهترین خط دفاعی این دوره از مسابقات است و واقعا رسیدن به دروازه این تیم برای حریفان دشوار است.
برنامه بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول کشور به شرح زیر است:
سه شنبه ۱۸ مهر
* مس رفسنجان - راه آهن تهران - ساعت ۱۵
* نساجی مازندران - شهرداری تبریز - ساعت ۱۵
* بادران - خونه به خونه - ساعت ۱۵:۱۵
* فجر سپاسی - گل گهر سیرجان - ساعت ۱۵:۱۵
* صبای قم - شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۵:۱۵
* ماشین سازی - برق جدید شیراز - ساعت ۱۵:۳۰
* مس کرمان - اکسین البرز - ساعت ۱۶
* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷
* نفت مسجد سلیمان - ملوان انزلی - ساعت ۱۷:۱۵
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