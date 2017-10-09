آمادگی اتحادیه آفریقا برای تحکیم و گسترش روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آقاجعفری مدیرکل آفریقای وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه با حضور در مقر اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا با مقامات این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد.

در ملاقات های جداگانه مدیرکل آفریقا با معاون اتحادیه آفریقا و سه کمیسیونر علمی و فناورری ، امور اجتماعی و کشاورزی و اقتصاد روستایی، راههای گسترش روابط و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه آفریقا در زمینه های مختلف مورد گفتگو و تبادل نظر قرار قرار گرفت.

مقامات اتحادیه آفریقا با استقبال از استمرار و توسعه همکاریها با ایران، آمادگی این اتحادیه را برای تحکیم روابط با ایران مورد تاکید قرار دادند.

سال گذشته سه کمیسیونر صلح و امنیت، امور اجتماعی و نیز علمی و فناوری اتحادیه آفریقا جداگانه از جمهوری اسلامی ایران دیدار و سه یادداشت تفاهم همکاری با طرفهای ایرانی امضا کردند.

آقاجعفری روز دوشنبه با وزیر نفت و معادن و همچنین مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه اتیوپی جداگانه دیدار کرد.

در ملاقات مدیرکل آفریقا با موتوما مکاسا زرو وزیر نفت و معادن اتیوپی که بهزاد خاکپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی نیز حضور داشت، راههای توسعه روابط و همکاری های دو کشور در زمینه های اکتشاف و بهره برداری از حوزه های نفت، گاز، صنایع پتروشیمی، مطالعات زمین شناسی و معدن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر نفت اتیوپی در این دیدار با اشاره به توانمندیها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی و به خصوص در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، خواستار حضور فعال شرکت های ایرانی جهت مشارکت در پروژه های اتیوپی در این زمینه ها شد.

آقاجعفری همچنین در دیدار با سلیمان ددفو مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه اتیوپی، راههای توسعه و تحکیم روابط دو کشور در زمینه های مختلف را مورد بررسی و رایزنی قرار داد.

در این دیدار ضمن گفتگو و تبادل نظر پیرامون آخرین روند تحولات در خاورمیانه و شمال و شرق آفریقا، در خصوص تشکیل کمیته مشترک مشورتهای سیاسی بین وزارت خارجه دو کشور توافق و مقرر شد یادداشت تفاهم مربوطه در آینده نزدیک نهایی و امضا شود.

مدیرکل آفریقای وزارت خارجه که پیش از این از اوگاندا و بروندی بازدید کرده بود، روز گذشته در آخرین مرحله از سفر به شرق آفریقا وارد اتیوپی شد.

