جزئیات برخورد خودرو با هواپیما در فرودگاه اهواز تشریح شد

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه شب گذشته برخورد یک دستگاه خودروی حمل بیمار با هواپیمای مسافربری در فرودگاه اهواز اظهار کرد: این خودرو حمل بیمار با دماغه هواپیما برخورد کرده و باعث بروز خسارت هایی به هواپیما شده است.

وی در تشریح این حادثه گفت: این هواپیما به علت نقص فنی در فرودگاه متوقف شده بود و خودروی حمل بیمار با آن برخورد کرد. بعد این برخورد، هواپیما به خودروی سوخت رسان که در حال سوخت رسانی در منطقه عقب این هواپیما بود، برخورد کرده و باعث برور خسارت در قسمت بال آن نیز شد.

رضایی توضیح داد: هواپیما در هنگام حادثه خالی از مسافر بود و آسیبی به کسی وارد نشد ولی اکنون زمین گیر شده و تا رفع نقص های ایجاد شده در آن، امکان پرواز ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه امسال هم یک دستگاه خودروی ایرکاندیشن خدمات فرودگاهی در فرودگاه اهواز با برخورد به بال هواپیمای MD۸۸ هواپیمایی تابان آن را زمین گیر کرد.