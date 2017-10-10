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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

رئیس دانشگاه هرمزگان:

دانشکده مهندسی نفت و شیمی در استان هرمزگان راه اندازی می شود

دانشکده مهندسی نفت و شیمی در استان هرمزگان راه اندازی می شود

بندرعباس - رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: با تصویب هیئت امنای دانشگاه هرمزگان، دانشکده مهندسی نفت و شیمی در استان هرمزگان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شیخی فینی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات دانشگاه هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: ۲۵ سال از قدمت تاسیس دانشگاه هرمزگان می گذرد و بیش از ۷ هزار  و ۱۱۱ نفر دانشجو که ۴هزار و ۴۱۸ نفر زنان که ۶۲ درصد دانشجویان را تشکیل می دهند و ۲هزار و ۶۹۳ نفر را پسران مشغول به تحصیل هستند که از تعداد کل دانشجویان ۲هزار و ۹۶۴ نفر معادل ۴۲ درصد دانشجویان بومی و ۴هزار و ۱۴۷ نفر دانشجویان غیر بومی هستند.

وی افزود: دانشجویان در ۴۰ رشته کارشناسی، ۷۱ رشته کارشناسی ارشد و ۳۲ رشته در مقطع دکتری در این دانشگاه تحصیل می کنند که ۷۰درصد این دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی، ۲۵ درصد مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۵ درصد مقطع تحصیلی دکتری به تحصیل می پردازند.

وی عنوان کرد: این دانشگاه دارای ۵دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم و فنون دریایی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی در پردیس دانشگاه، مجتمع آموزش عالی در شهرستان میناب و پردیس های خودگردان بندرعباس و قشم است.

به گفته شیخی فینی، در سال جدید تحصیلی ۹۶، هزار و ۳۷۴ نفر معادل ۶۳ درصد دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی، ۷۱۰ نفر معادل ۳۳ درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۹۰ نفر معادل ۴ درصد دانشجویان در مقطع تحصیلی دکتری تحصیل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب هیئت امنای دانشگاه هرمزگان دانشکده مهندسی نفت و شیمی در استان هرمزگان راه اندازی می شود. این دانشکده با توجه به نیاز استان هرمزگان مورد تاکید استانداری و نمایندگان مجلس در استان بود.

رئیس دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: متاسفانه وزارت نفت هیچگونه هزینه ای را برای ساخت این دانشکده متقبل نشد و اگر هم همکاری صورت می گیرد از سوی مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس است.

شیخی فینی اظهارداشت: این دانشکده در سه زیرگروه مهندسی نفت و گاز، مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی و نگهداری فعالیت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان افزود: کتابخانه مرکزی دانشگاه ظرف سه ماهه آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه منابع اعتباری و مالی پروژه های نیمه تمام دانشگاه هرمزگان مشخص شده است، بیان داشت: سرپوشیده دانشگاه هرمزگان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزکی تعیین پیمانکار شده و کار آغاز شده است. همچنین سالن غذاخوری که ۵۳ درصد پیشرفت داشته مشاور مطالعه کرده و پیمانکار هم مشخص خواهد شد. ۲میلیارد تومان اعتبار برای این دو پروژه تعیین شده است.

کد مطلب 4109643

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