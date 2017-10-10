به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شیخی فینی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات دانشگاه هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: ۲۵ سال از قدمت تاسیس دانشگاه هرمزگان می گذرد و بیش از ۷ هزار و ۱۱۱ نفر دانشجو که ۴هزار و ۴۱۸ نفر زنان که ۶۲ درصد دانشجویان را تشکیل می دهند و ۲هزار و ۶۹۳ نفر را پسران مشغول به تحصیل هستند که از تعداد کل دانشجویان ۲هزار و ۹۶۴ نفر معادل ۴۲ درصد دانشجویان بومی و ۴هزار و ۱۴۷ نفر دانشجویان غیر بومی هستند.

وی افزود: دانشجویان در ۴۰ رشته کارشناسی، ۷۱ رشته کارشناسی ارشد و ۳۲ رشته در مقطع دکتری در این دانشگاه تحصیل می کنند که ۷۰درصد این دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی، ۲۵ درصد مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۵ درصد مقطع تحصیلی دکتری به تحصیل می پردازند.

وی عنوان کرد: این دانشگاه دارای ۵دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم و فنون دریایی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی در پردیس دانشگاه، مجتمع آموزش عالی در شهرستان میناب و پردیس های خودگردان بندرعباس و قشم است.

به گفته شیخی فینی، در سال جدید تحصیلی ۹۶، هزار و ۳۷۴ نفر معادل ۶۳ درصد دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی، ۷۱۰ نفر معادل ۳۳ درصد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۹۰ نفر معادل ۴ درصد دانشجویان در مقطع تحصیلی دکتری تحصیل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب هیئت امنای دانشگاه هرمزگان دانشکده مهندسی نفت و شیمی در استان هرمزگان راه اندازی می شود. این دانشکده با توجه به نیاز استان هرمزگان مورد تاکید استانداری و نمایندگان مجلس در استان بود.

رئیس دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: متاسفانه وزارت نفت هیچگونه هزینه ای را برای ساخت این دانشکده متقبل نشد و اگر هم همکاری صورت می گیرد از سوی مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس است.

شیخی فینی اظهارداشت: این دانشکده در سه زیرگروه مهندسی نفت و گاز، مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی و نگهداری فعالیت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان افزود: کتابخانه مرکزی دانشگاه ظرف سه ماهه آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه منابع اعتباری و مالی پروژه های نیمه تمام دانشگاه هرمزگان مشخص شده است، بیان داشت: سرپوشیده دانشگاه هرمزگان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزکی تعیین پیمانکار شده و کار آغاز شده است. همچنین سالن غذاخوری که ۵۳ درصد پیشرفت داشته مشاور مطالعه کرده و پیمانکار هم مشخص خواهد شد. ۲میلیارد تومان اعتبار برای این دو پروژه تعیین شده است.