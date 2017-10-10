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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

یورش مجدد شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

یورش مجدد شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

شهرک نشینان رژیم صهیونیستی برای چندمین بار طی روزهای اخیر در اقدامی هتاکانه به مسجدالاقصی یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهرک نشینان صهیونیست در اقدامی هتاکانه به صحن های مسجدالاقصی یورش بردند.

پس از این یورش، شهرک نشینان صهیونیست ضمن ورود به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

این درحالی است که از ساعات اولیه صبح روز گذشته نیز مسجد الاقصی به صحنه یورش شهرک نشینان اسرائیلی در سایه تدابیر شدید امنیتی نظامیان رژیم صهیونیستی بدل شده بود.

دو روز پیش نیز حدود ۴۰۰ شهرک نشین اسرائیلی وارد مسجد الاقصی شده و نظامیان رژیم صهیونیستی با برقرار کردن تدابیر شدید امنیتی مانع ورود نمازگزاران فلسطینی به داخل مسجد شده بودند.

کد مطلب 4109689

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