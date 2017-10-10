به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهرک نشینان صهیونیست در اقدامی هتاکانه به صحن های مسجدالاقصی یورش بردند.

پس از این یورش، شهرک نشینان صهیونیست ضمن ورود به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

این درحالی است که از ساعات اولیه صبح روز گذشته نیز مسجد الاقصی به صحنه یورش شهرک نشینان اسرائیلی در سایه تدابیر شدید امنیتی نظامیان رژیم صهیونیستی بدل شده بود.

دو روز پیش نیز حدود ۴۰۰ شهرک نشین اسرائیلی وارد مسجد الاقصی شده و نظامیان رژیم صهیونیستی با برقرار کردن تدابیر شدید امنیتی مانع ورود نمازگزاران فلسطینی به داخل مسجد شده بودند.