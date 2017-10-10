مساله تابلوی مسروقه را پیگیری حقوقی نکردم/ به آرامش نیاز دارم

بهرام دبیری هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت تابلو مسروقه اش بیان کرد: این تابلو در فاصله حدود ۵ دقیقه که راننده ماشین را رها کرده و به داخل ساختمان رفته سرقت شده است و با توجه به این که این تابلو ابعاد بزرگی داشت، برای حمل و ربودن آن به طور یقین نیاز به ۲ نفر و یک ماشین وانت بار هست، بنابراین این موضوع مشکوک به نظر می رسد و تاکنون هم خبری از این تابلو نشده است.

وی درباره تصمیم خود برای این ماجرا توضیح داد: من می توانم شکایت کنم و دادگاه هم طبق اسناد موجود به نفع من رای صادر می کند اما این مسایل با روحیه من سازگار نیست و ترجیح می دهم با ذهنی آرام در کارگاهم کار کنم تا این که به دنبال دادگاه و شکایت و مسایلی از این قبیل باشم.

این هنرمند نقاش در پایان درباره اقداماتی که برای بازپس گیری مبلغ این تابلو انجام داده است، اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور آقای ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی داشتیم، قرار شد خانم گالری دار با تخفیف ۳۰ درصد، مبلغ تابلو را بپردازد ولی در نهایت حدود یک سوم از این مبلغ توافق شده را به صورت چک پرداخت کرده است که من هم ناچارم این نتیجه را بپذیرم چرا که علاقه ای به دنبال کردن این موضوع از طریق شکایت ندارم.

شهریورماه سال جاری یکی از تابلوهای نقاشی بهرام دبیری با عنوان «آناهیتا، الهه باران» که در قالب یک نمایشگاه گروهی به یک گالری تازه تأسیس سپرده شده بود، در جریان بازگرداندن به هنرمند، از مقابل کارگاه این هنرمند ربوده شد.

این تابلو ۷۰ میلیون تومانی که در پشت وانت بارگیری شده بود، در فاصله کوتاه مراجعه راننده به دفتر کارگاه، از پشت وانت بار ناپدید شده است.