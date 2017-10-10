استارتاپ ویکند «تلفن همراه و توسعه زندگی شهری» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین حسینی، دبیر اجرایی استارتاپ ویکند رویداد «موپک» امروز در مراسمی طی معرفی و اعلام هدف های این رویداد اظهار کرد: محورهای این استارتاپ در حوزه های « شهر هوشمند»، « خدمات مرتبط با مراکز و مجتمع‌های تجاری»، « گردشگری شهری و کارآفرینی»، « کارآفرینی در بافت فرسوده»، « اقتصاد شهری و خانواده‌ها»، « ترافیک و فرهنگ رانندگی»، «دست‌فروشی و سد معبر»، « مدیریت پسماند و تفکیک زباله (خشک و تر)»، « کارآفرینی اقشار آسیب‌دیده اجتماعی» برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این استارتاپ از ۲۶ مهر تا ۲۹ مهر ماه با حضور سرمایه گذاران، شتابدهنده ها و مردم برگزار می شود، خاطر نشان کرد: تا کنون ۷۰ نفر در این رویداد ثبت نام کرده اند که این افراد، دانشجو، برنامه نویس، ایده پرداز و ... هستند؛ این افراد در روز اول استارتاپ گروه بندی می شوند تا بتوانند یک ایده را به مرحله نهایی برسانند.

به گفته حسینی، روز اول استارتاپ ویکند تعداد گروهها و ایده ها با محورهای مد نظر مشخص می شوند و طی ۳ روز در راستای اجرای ایده تلاش می کنند؛ در پایان ۳ ایده به انتخاب داورانی که پیش از اینها کسب و کاری را بر پایه دانش راه اندازی کرده اند داوری می شوند.

مدیر اجرایی این استارتاپ با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد افزود: اهمیت و رشد روز افزودن استفاده از فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم باعث شده اینترنت و تلفن همراه در زندگی افراد گسترش بیابد.

حسینی با بیان اینکه مشکلات و معضلاتی در زندگی مردم وجود دارد که می توان آنها را با فناوری اطلاعات بر طرف کرد، عنوان کرد: استارتاپ ها می توانند شروع یک کسب و کاری باشند که اشتغال زا بوده و بتواند در نهایت یک معضل را برطرف کند.

وی با بیان اینکه خروجی اصلی استارتاپ ویکندی که قرار است برگزار کنیم حل معضلات شهری است، گفت: این استارتاپ در میان مردم برگزار می شود تا صاحبان ایده با توجه به نیاز و درخواست مردم ایده خود را به مرحله اجرایی برسانند.

وی با بیان اینکه این استارتاپ در دانشگاهها نیز فراخوان شده است، بیان کرد: ​نخستین رویداد موپک (تلفن همراه، برنامه‌ریزی و توسعه زندگی شهری) با حمایت شهرداری منطقه ۵ ، ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۲۶ تا ۲۹ مهر ماه برگزار می‌شود.

وی گفت: در این رویداد همه شرکت کنندگان در یک فضای مشترک قرار می گیرند تا ایده به کسب و کار تبدیل شود. در روز چهارشنبه تیم ها شناخته می شوند تا با امکاناتی که در اختیار دارند ایده خود را اجرایی کنند.

وی افزود: در این بین افرادی به عنوان مربی که در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند یا سابقه ایجاد استارتاپ ها را دارند گروه ها را در راستای اجرایی شدن طرح ها هدایت می کنند.

به گفته حسینی، در روز سوم، اخرین تلاش های تیم های شرکت کننده در راستای تولید نمونه اولیه محصولشان انجام می گیرد؛ این طرح ها هرکدام دارای توجیه اقتصادی هستند که در روز آخر از طرح خود دفاع می کنند.

وی ادامه داد: برنده واقعی این رویداد گروههایی هستند که تیم تشکیل شده خود را بعد از رویداد حفظ کرده و با تجربیاتی که به دست آورده اند استارتاپ خود را تبدیل به یک شرکت سوداور کنند.در پایان تیم ها به سازمان های دولتی و شرکت های ریسک پذیر معرفی می شوند.

حسینی با بیان اینکه همزمان با این استارتاپ نمایشگاهی نیز برگزار می شود، افزود: هدف نمایشگاه این رویداد معرفی شرکت ها و کسب و کارهای جدید، ارائه ایده به فارغ التحصیلان برای یافتن جایگاه شایسته، تعامل و ارتباط با صنعت است.

وی ادامه داد: همچنین معرفی ایده های شکل گرفته در استارتاپ، حمایت اقتصادی و ایجاد فرصت در تقویت توانایی های شهروندان و اجرای اهداف حمایتی از افراد کارافرین و در راستای آن ارتقا زندگی شهروندان از اهداف این نمایشگاه به شمار می رود.

وی تاکید داشت: امیدواریم این استارتاپ و نمایشگاه بتواند گامی در راستای شناساندن ظرفیت های موجود به متقاضیان ، معرفی کارافرینان به جامعه و بهبود فضای اشتغال و توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارافرینی منطقه بردارد.