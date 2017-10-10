به گزارش گروه بازار خبرگزاری مهر، میلاد علینقی مدیرعامل شرکت داتیس خودرو در تشریح علت مذاکره و اخذ مجوز عرضه انحصاری خودروهای سواری ولوو در ایران گفت: اگرچه در دهه‌ها و سال‌های قبل، زیبایی در کنار قدرت و سرعت خودرو، جزء مهمترین ملاک‌های خرید مردم محسوب می‌شد اما به مرور گزینه‌های مهمتری همچون ایمنی نیز به این گزینه‌ها اضافه شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون مقوله ایمنی یکی از استاندارهای مهم خرید خودرو محسوب شده به‌صورتی‌که از شکل ظاهری و تمام مشخصات دیگر، مهمتر است، یادآور شد: متاسفانه علاوه بر آنکه تعداد تصادف شهری و جاده‌ای در ایران، بالاتر از استانداردهای جهانی است، اتفاق تلخ‌تر یعنی فقدان ایمنی لازم در اکثر خودروها باعث شده تا سالانه جان هزاران نفر از هموطنان عزیز از دست رفته و هزاران نفر دیگر نیز با مصدومیت‌ها و جراحت‌های جبران ناپذیر مواجه شوند.

مدیرعامل هولدینگ داتیس در عین حال تاکید کرد: فقط با محاسبه هزینه‌های مادی ناشی از این جراحت‌ها و فوت هموطنان، می توان فهمید در صورتی که خودروهای مورد استفاده آنها جزء تولیدات با ایمنی بالا بود، چه میزان از شدت این خسارت‌ها کاسته می شد چراکه بر اساس آمار رسمی ناجا، از سال ۷۷ تاکنون، چهار میلیون و ۵۹۱ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی مجروح، مصدوم و معلول شده اند که همین مسئله نشان می دهد عدم استفاده از خودروهایی با ایمنی بالا همچون ولوو چه هزینه های زیادی برای کشور در برداشته است.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید تلفات ناشی از حوادث جاده ای به حداقل برسد، یادآور شد: افزایش ایمنی در رانندگی از برنامه‌های مهم داتیس خودرو به عنوان یکی از برندهای معتبر و خوشنام فعال در حوزه خودرو است که بر این اساس، خوشبختانه مذاکرات و برنامه‌ریزی‌ها برای ورود خودروهای سواری ولوو به کشور توسط این شرکت، نتایج خوبی به دنبال داشته است.

مهندس علینقی با تشریح ویژگی‌های خودروهای سواری ولوو افزود: این کمپانی مشهور ایمن‌ترین اتومبیل‌های دنیا را تولید می‌کند که همین مساله موجب شد رغبت داتیس خودرو برای همکاری با این کمپانی بیشتر شود و هنگامی که موضوع تاثیر و اهمیت ورود خودروهای ایمن چون ولوو در کاهش تلفات و مصدومیت های ناشی از حوادث رانندگی را بررسی می کنیم، متوجه خواهیم شد توسعه استفاده از این برند در کشور، چه نتایج مثبتی را به دنبال دارد.

وی در عین حال متذکر شد: البته اخذ مجوز عرضه محصولات ولوو در ایران، تنها اقدام داتیس خودرو در حوزه کاهش تلفات و مصدومیت‌های جاده‌ای نبوده و علاوه بر آن، تعمیرگاه تخصصی این شرکت نیز با استفاده از متخصصان مجرب و قطعات اصلی تلاش کرده خدمات منحصربفردی به خودروهای خارجی عرضه کند تا با ایمنی بیشتری در جاده و خیابان رانندگی کنند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش استاندارد به خودروهای ولووی وارد شده به کشور جز اولویت‌های این شرکت است، گفت: داتیس خودرو با ایجاد بزرگترین شبکه خدمات پس از فروش خودرو در کشور، به زودی خدمات تعمیرگاهی استاندارد به سواری های ولوو را در سراسر کشور در دسترس قرار خواهد داد.