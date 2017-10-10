به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه امروز سه شنبه تیم های ملی فوتبال استرالیا و سوریه به مصاف هم رفتند که این بازی بعد از ۱۲۰ دقیقه تلاش با نتیجه ۲ بر یک به سود استرالیا تمام شد.

در این مسابقه که در شهر سیدنی برگزار شد، عمر السومه (۶) برای سوریه گلزنی کرد و تیم کیهیل (۱۳ و ۱۰۹) گلهای استرالیا را به ثمر رساند.

دقایق ابتدایی بازی دیدنی و جذاب پیگیر شد چرا که عمر السومه در دقیقه ۶ و بعد از اشتباهات بازیکنان استرالیا توانست گل اول را وارد دروازه استرالیا کند. ۷ دقیقه بعد تیم کیهیل توانست با یک ضربه سر کار را به تساوی بکشاند و نیمه اول با نتیجه یک به یک خاتمه یافت.

در نیمه دوم، استرالیا فشار زیادی روی دروازه سوریه وارد کرد تا بتواند گل دوم را به ثمر برساند ولی در این امر ناموفق بود. دفاع چند لایه سوریه اجازه گلزنی به بازیکنان استرالیا نداد تا این بازی با همان نتیجه تساوی به وقتهای اضافه کشیده شود.

وقتهای اضافه این مسابقه برای سوریه خوش یمن نبود. ابتدا محمود المواس بازیکن سوریه با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا این تیم ۱۰ نفره به کار ادامه دهد. در نهایت استرالیا از این فرصت استفاده کرد و تیم کیهیل مجدا در دقیقه ۱۰۹ با یک ضربه سر گل دوم خود و تیم استرالیا را به ثمر رساند.

سوری ها در دقیقه ۱۲۰ بهترین فرصت برای رسیدن به گل برتری را از دست دادند. در این دقیقه تیم سوریه صاحب یک ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه استرالیا شد که ضربه بازیکن این تیم به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

استرالیا با این برتری، راهی مرحله بعدی پلی آف شد و باید به مصاف تیم چهارم منطقه کونکاکاف برود. دیدار رفت دو تیم استرالیا و سوریه که در مالزی برگزار شده بود با تساوی یک به یک به پایان رسید.