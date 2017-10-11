سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت حضور تیم ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان پرداخت و تاکید کرد که هنوز گزینه بازی در قم روی میز است! آذری همچنین با بیان اینکه یک باشگاه نباید حق خودش بداند از تمام سربازهای لیگ برتر استفاده کند، از استخدام وکیل ایتالیایی برای پیگیری پرونده رضا شکاری بعد از حضور این بازیکن در تیم روبین کازان خبر داد.

مشروح گفتگوی آذری با خبرنگار مهر در ذیل می آید:

* گزینه قم روی میز است

فقط تا زمانی در ورزشگاه نقش جهان بازی می کنیم که زمین فولادشهر ترمیم شود. البته هنوز قیمتی برای بازی در نقش جهان از سوی مسئولان سپاهان به ما داده نشده است و به قول آقای ظریف گزینه بازی در قم روی میز باشگاه ذوب آهن است. ما باید واقعیتها را بپذیریم و بر اساس بودجه خودمان کار کنیم.

* باید در هزینه ها صرفه جویی شود

بودجه فعلی به ما اجازه نمی دهد بیش از دو جلسه به نقش جهان برویم و در این ورزشگاه بازی کنیم. چند روز پیش هیات مدیره باشگاه جلسه داشت و تاکید شد که باید در هزینه های جاری، صرفه جویی شود. ما نمی توانیم هم زمین فولادشهر را ترمیم کنیم و هم در زمین نقش جهان بازی کنیم.

* به توافق برسیم بازی ها در نقش جهان برگزار می شود

فکر می کنم ترمیم زمین فولادشهر حداکثر سه بازی زمان ببرد؛ در واقع ما سه بازی در نقش جهان بازی خواهیم کرد. ولی همانطور که گفتم تاکید مجمع باشگاه به کاهش هزینه ها بوده است و ما بودجه لازم برای سه جلسه بازی در نقش جهان را نداریم. اگر به توافق نرسیم ممکن است بازی های خانگی را به قم منتقل کنیم.

* از سپاهان جواب نگرفته ایم

امیر قلعه نویی برنامه اش را به هیات مدیره داد و موافقت ابتدایی هم صورت گرفت ولی ما چند روز پیش نامه ای را با امضای ناصر شهنازی برای اجاره زمین نقش جهان به سپاهان زدیم که هنوز جوابی نگرفته ایم. هنوز نمی دانیم قرار است با چه مبلغی ورزشگاه نقش جهان را اجاره بدهند. هرچند آقای زرگر استاندار اصفهان حساسیت خاصی روی این موضوع دارد.

* در ورزشگاه امام رضا (ع) بازی می کردیم بهتر بود

من در جریان منتفی شدن بازی ذوب آهن و پدیده در ورزشگاه امام رضا (ع) نیستم. این موضوع در حیطه اختیارات من نیست ولی اگر بازی در ورزشگاه امام رضا برگزار می شد بهتر بود.

* قلعه نویی خودش باعث آرامش تیم شده

درباره اینکه سرمربی اعلام کرده در ذوب آهن آرامش دارد باید قلعه نویی خودش یکی از عناصری بوده که باعث آرامش ذوب آهن شده است. من با بازیکنان تیم صحبت کردم و به آنها تذکر دادم باید در این فضای خوب تیم، نتایج قابل قبولی رقم بزنند. مدیریت قلعه نویی و همکارانش در این مدت خوب بوده و کارها به خوبی پیش می رود.

* فتاحی باید بر اساس یک مصوبه حرف زده باشد

نمی دانم معیار صحبتهای فتاحی مبنی بر صعود دو تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر چیست. فتاحی باید بر اساس یک مصوبه یا آیین نامه این حرف را زده باشد و تا زمانی که متوجه نشوم این اظهارنظر بر چه اساسی بوده، اظهارنظر نمی کنم. احتمالا دوستان در سازمان لیگ بر اساس مستندات صحبت می کنند.

* در جلسه سازمان لیگ صحبتی از سهمیه صعود و سقوط تیم ها نبود

در جلسه آخر سازمان لیگ که بنده هم حضور داشتم درباره مجوز حضور بازیکنان برزیلی در لیگ برتر صحبت کردیم. همچنین بنده پیشنهاد بازنگری اساسنامه سازمان لیگ را دادم و معتقدم این اساسنامه باید تغییر کند. یکی دو بحث درون سازمانی دیگر هم داشتیم ولی صحبتی از سهمیه تیم های سقوط کننده از لیگ برتر و تیم های صعود کننده از لیگ دسته اول نشد.

* گل محمدی و اطرافیانش آدم کوچکی نیستند که با بازیکنان ما تماس بگیرند

تکلیف احسان پهلوان که برای خدمت سربازی از ابتدا مشخص بود ولی ظاهرا او در دانشگاه قبول شده و ممکن است ترم بهمن سر کلاس برود. از آنجا که یک تیم نظامی در لیگ برتر داریم، نمی توان انتظار داشت بازیکنان ترجیح بدهند برای دوران خدمت سربازی خود راهی لیگ دسته اول شوند. معتقدم نه گل محمدی و نه مجموعه تراکتورسازی آدم های کوچکی نیستند که بخواهند خودشان با بازیکنان تماس بگیرند. چنین چیزی در شخصیت گل محمدی و مصطفی آجورلو وجود ندارد.

* چیزی درباره تماس با بازیکنان نشنیده ام

من چیزی از اینکه از باشگاه تراکتورسازی با بازیکنان ذوب آهن تماس گرفته اند را نشنیده ام و آنرا تکذیب می کنم. بازیکنان ما تا آخر فصل می توانند در ذوب آهن بازی کنند مگر آنکه خودشان درخواست بدهند که می خواهند برای پشت سر گذاشتن دوران خدمت، از تیم جدا شوند. قطعا ضریب هوشی بازیکنان هم پایین نیست که به جای انتخاب یک تیم لیگ برتری، به تیم دسته اولی بروند.

* این کار را محکوم می کنیم

البته باید بگویم اگر چنین تماسهایی بوده باشد، آنرا شدیدا محکوم و پیگیری می کنیم چون یک کار غیراخلاقی است. قطعا اگر چنین چیزی باشد و اثبات هم بشود، برخوردهای انضباطی خواهیم داشت چون یک طرف سوم وارد قرارداد دو طرفه می شود و باعث اخلال می شود.

* بازیکن می سازیم ولی آنها را می دزدند!

درست است که تراکتورسازی تنها تیم نظامی لیگ برتر است و بازیکنان هم دوست دارند به این تیم بروند ولی نباید یک باشگاه هم حق خودش بداند که بخواهد تمام مهره ها را بگیرد. من با این موضوع مشکل دارم. نمی شود که یکسری باشگاه ها مثل ما بازیکن بسازند؛ آن موقع بعضی ها بیایند آنها را بدزدند درست مثل رضا شکاری که به روبین کازان رفت و یا اینکه بعضی از باشگاه ها به خاطر خدمت سربازی، بازیکنانی که در باشگاه های دیگر رشد کرده اند را جذب می کنند.

* اینکه یک باشگاه جذب همه سربازان را حق خودش بداند درست نیست

ما از فدراسیون فوتبال انتظار داشتیم بحث بازیکن - سرباز را از طریق نیروهای مسلح پیگیری کنند. پیشنهادمان این است که هر بازیکن در شهر خودش خدمت کند به این ترتیب که از صبح تا ظهر در محل خدمتش حاضر شود و بعدازظهر در تمرینات تیم حضور یابد. اینطور که یک باشگاه حق خودش بداند تمام بازیکنان سرباز لیگ را جذب کند درست نیست.

* دنبال محرومیت شکاری نیستیم

ما از بین سه گزینه، با یک وکیل ایتالیایی به توافقاتی دست یافته ایم و بعد از عقد قرارداد با این وکیل، دفاع از خودمان را شروع خواهیم کرد. ما دنبال محرومیت رضا شکاری نیستیم ولی می خواهیم یکسری ها به اصول پایبند باشند. این اتفاقات برای ورزش خوب نیست و روحیه سازندگی را از بین می برد.

* یک باشگاه درجه دو شبکه جهانی درست کرده و استعدادهای هر کشور را می گیرد

یک باشگاه اروپایی که در رده دوم فوتبال دنیا فعالیت می کند، در سراسر جهان یک شبکه درست کرده است که استعدادهای هر کشور را هدف قرار می دهد و بازیکنان را به این تیم می برند. به هر حال باید بگویم ذوب آهن دنبال محروم کردن شکاری نیست ولی دنبال این است که پرستیژ بین المللی فوتبال ایران را بالا ببرد.

* حق رشد را ما به باشگاه های دیگر یاد دادیم

ذوب آهن خیلی کارها را برای اولین بار در فوتبال ایران انجام داد. ما برای اولین بار حق رشد بازیکن را به باشگاه های دیگر شناساندیم. ما ۱۰ هفته پای سرمربی خود ایستادیم و این فرهنگ را در فوتبال باب کردیم که باید از سرمربی حمایت کرد! در این زمینه هم اولین باشگاهی هستیم که دنبال احقاق حقوقمان هستیم. این در واقع یک کار برای باشگاه ها و فوتبال ایران است نه صرفا باشگاه ذوب آهن.

* شکاری راهش را اشتباه رفت؛ روبین کازان عاشق چشم و ابروی او نیست

برای رضا شکاری آرزوی موفقیت می کنم ولی او راه را اشتباه رفت. شکاری می توانست در رده اول اروپا بازی کند. روبین کازان عاشق چشم و ابروی شکاری نبود. این بازیکن استعدادی بود که توسط روبین کازان گرفته شد و چند سال دیگر با فروش شکاری، پولی خوبی به جیب می زند.