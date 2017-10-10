جمعیت یوزهای ایران در مناطق مختلف ۵۰ الی ۷۰ قلاده است

مجید خرازیان مقدم در حاشیه بازدید از پارک پردیسان بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوز آسیایی، یکی از گونه‌های به‌شدت در معرض انقراض است که در حال حاضر صرفاً در کشور ما زیست می‌کنند.

خرازیان مقدم افزود: دغدغه بزرگ ما برای حمایت از یوز آسیای، صرفاً دانستن تعداد جمعیت این‌گونه نیست بلکه رفع عوامل تهدید زیست این‌گونه، ترکیب سنی و جنسی و ایجاد شرایط مطلوب زیستگاهی آن است.

وی درباره کاهش طعمه‌های یوز آسیایی گفت: یک فرضیه این بوده که جمعیت یوز کاملاً بسته به تعداد طعمه‌ها است اما حداقل بر اساس مطالعات به‌عمل‌آمده در طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان یزد، علیرغم افزایش طعمه‌های یوز در مناطق تحت مدیریت آن استان، جمعیت یوز افزایش نداشته است.

مدیرکل دفتر حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که وجود طعمه صرفاً و به‌تنهایی به وضعیت یوز ایرانی کمک نمی‌کند بلکه مهم این است که آیا شرایط برای زیست این‌گونه فراهم و آیا عوامل تهدید رفع شده است؟

خرازیان مقدم بابیان اینکه در بعضی از مناطق عدم مشاهده یوز ماده سبب ایجاد نگرانی شده است، بیان کرد: البته عدم مشاهده یوز ماده الزاماً به معنی عدم وجود آن نیست اما بهر حال نسبت جنسی در این‌گونه ارزشمند یک فاکتور بسیار حیاتی است.

وی درباره نگرانی ها از جمعیت یوز در ایران گفت: نگرانی ها از جمعیت یوز، به معنای آن نیست که در ۱۰ سال قبل، وضعیت یوز خوب بوده زیرا در ۱۵ سال قبل که پروژه بین‌المللی یوز به‌صورت مستقل آغاز به کارکرد نیز، وضعیت یوز بحرانی بوده است.

مدیرکل دفتر حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: جمعیت یوزها نسبت به چند دهه پیش کاهش‌یافته اما نمی‌توان گفت شرایط این‌گونه در حال حاضر نسبت به سال‌های اخیر و حتی طی دو دهه گذشته بدتر شده است.

خرازیان مقدم گفت: این‌که گفته می‌شود وضعیت یوز در کشور نگران‌کننده است، به این معنا نیست که وضعیت نگران‌کننده الآن ایجادشده، بلکه در یک دهه قبل نیز همین بوده است.