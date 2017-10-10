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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

هفته هشتم لیگ دسته اول؛

توقف نفت مسجدسلیمان برابر ملوان/ پیروزی نساجی، برق و گل گهرسیرجان

توقف نفت مسجدسلیمان برابر ملوان/ پیروزی نساجی، برق و گل گهرسیرجان

هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور درحالی برگزار شد که تیم صدرنشین دو امتیاز خانگی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار  مهر، در این هفته از رقابت ها دیدارهای حساس و جذابی برگزار شد که در مهمترین آنها تیم نفت مسجدسلیمان در خانه برابر ملوان متوقف شد. بادران نیز در تهران برابر شاگردان جواد نکونام به نتیجه ای بهتر از تساوی دست پیدا نکرد.

نتایج دیدارهای هفته هشتم به شرح زیر است:

* مس رفسنجان یک - راه آهن تهران صفر
* نساجی مازندران ۲ - شهرداری تبریز صفر
* بادران تهران صفر - خونه به خونه صفر
* فجرسپاسی یک - گل گهرسیرجان ۲
* صبای قم یک - شهرداری ماهشهر یک
* ماشین سازی صفر - برق جدید شیراز یک
* مس کرمان یک - اکسین البرز صفر 
* ایران جوان بوشهر ۲ - آلومینیوم اراک ۲
* نفت مسجدسلیمان ۲ - ملوان انزلی ۲

در پایان این هفته از رقابت ها تیم نفت مسجد سلیمان با ۱۷ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم های بادران، نساجی و برق جدید شیراز با ۱۶ امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند. ایران جوان با ۳ امتیاز و راه آهن با یک امتیاز در قعرجدول هستند.

کد مطلب 4110450
رضا خسروي

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