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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۰:۱۰

مقدماتی جام جهانی روسیه - گروه B؛

پرتغال مستقیما به جام جهانی رفت/ سوئیس بد موقعی شکست خورد

پرتغال مستقیما به جام جهانی رفت/ سوئیس بد موقعی شکست خورد

تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار سرنوشت ساز برابر سوئیس به پیروزی رسید و به جام جهانی روسیه صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و سوئیس سه شنبه شب از گروه B رقابتهای مقدماتی جام جهانی به مصاف یکدیگر رفتند که طی آن پرتغال با حساب ۲ بر صفر حریف خود را شکست داد.

برای تیم پرتغال در این بازی یوهان ژورو (۴۱ - گل به خودی) و آندره سیلوا (۵۷) موفق به گلزنی شدند.

پرتغال با این برد ۲۷ امتیازی شد و بخاطر تفاضل گل بهتر در قیاس با سوئیس صدرنشین شد و از گروه B این مسابقات مستقیما سهمیه جام جهانی را کسب کرد. سوئیس با این باخت بد هنگام باید در پلی آف شانس مجدد خود را برای کسب سهمیه امتحان کند.

در این گروه مجارستان با حساب یک بر صفر از سد جزایر فارو گذشت و لتونی نیز مقابل آندورا ۴ بر صفر به پیروزی دست یافت.

کد مطلب 4110549

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