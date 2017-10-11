به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، ملوک سید آبادی مدیر فرهنگی هنری منطقه چهارده و رئیس فرهنگسرای اخلاق و دبیر اجرایی سوگواره عاشورایی با اعلام این خبر، با اشاره به رسالت هنر تعزیه، که انتقال صوتی و تصویری و تجسم عینی بخشیدن به واقعه بزرگ عاشورا است گفت: پس از اجرای موفق دو دوره سوگواره عاشورایی در سال های ۹۴ و ۹۵، امسال با تمهیدات اندیشیده شده گروههای تعزیه در مدارس منتخب مناطق ۱۸، ۱۵، ۱۴، ۱۱، ۸ و ۲۰ تهران تشکیل میشود.
به گفته وی، در «سومین سوگواره عاشورایی» با هماهنگی ادارات آموزش وپرورش مناطق مذکور، در هر منطقه پنج مدرسه انتخاب و پس از گزینش دانش آموزان مستعد، در بازه زمانی ۲۰ مهر تا ۱۰ آبان زیر نظر کارشناسان و اساتید تعزیه از جمله کاظم جده خواه، علی اصغر هوشنگی و... آموزش میبینند.
دبیر اجرایی «سومین سوگواره عاشورایی» اضافه کرد: به منظور آشنایی بیشتر نوجوانان دانش آموز با هنر تعزیه، یک دست لباس کامل تعزیه برای تمام نقشها، یک نسخه تعزیه حضرت علی اکبر(ع) همراه با لوح فشرده اجرای تعزیه و موسیقی متن، در اختیار مدارس منتخب قرار داده میشود تا نوجوانان در زمان آموزش از آنها بهره ببرند.
رییس فرهنگسرای اخلاق اضافه کرد: پس از طی شدن دوره آموزشی، دانش آموزان منتخب گروههای آموزش دیده در مدارسی که تحصیل میکنند مجلس تعزیه حضرت علی اکبر(ع) را برای دانش آموزان اجرا میکنند.
به گفته سید آبادی، داوری سوگواره در هر منطقه بهصورت مجزا برگزار میشود و از گروه های تعزیه آموزش دیده، شبیه خوانان برتر در هر نقش انتخاب و در آیین اختتامیه این سوگواره که اواخر ماه صفر در فرهنگسرای اخلاق برگزار می شود هم از گروههای برتر و هم شبیه خوانان برتر نقش ها، با اهدای جایزه و لوح تقدیر تجلیل میشود، همچنین علاوه برگروه تعزیه برتر هر منطقه، از مدیر و اولیای مدرسهای که در راهاندازی و تشکیل گروه تعزیه دانشآموزی نقش داشته و آن گروه برگزیده شده نیز هدایایی داده میشود.
فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع شده است و دبیرخانه سوگواره با شماره تلفن ۳۳۳۵۵۰۳۶ آماده ارائه اطلاعات بیشتر به علاقهمندان است.
