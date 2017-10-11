مژگان قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعالیت پنج مرکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل و ایجاد سه مرکز مشاوره و مراقبت در منزل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه خبر داد.

وی با بیان اینکه آئین‌نامه‌ای تحت عنوان چگونگی تأسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل ابلاغ‌شده است، اظهار داشت: این برنامه عملیاتی در حوزه معاونت پرستاری باهدف توسعه مراکز مشاوره و مراقبت پرستاری در منزل انجام‌شده که طبق برنامه باید تا پایان برنامه ششم به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک مرکز ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه خدمات این مراکز خصوصی ارائه خواهد شد، افزود: بیمارهای زیادی می‌توانند از بیمارستان مرخص و در منزل نگهداری شوند اما می‌توان خدمت را به داخل خانه افراد برد تا با هزینه کمتر بیماران بهبود یابند.

افزایش کیفیت مراقبت از بیمار

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فواید پرستاری در منزل را بیشتر از خدمات بیمارستان دانست و تصریح کرد: افزایش کیفیت مراقبت از بیمار، پیشگیری از بسترهای غیرضروری، کاهش هزینه‌های درمان نسبت به بیمارستان‌ها و هزینه هتلینگ، کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی، ارتقاء ایمنی و احترام بیمار، آسایش و اطمینان بیمار و خانواده و بازگشت سریع‌تر بیمار به زندگی عادی و روحیه سالم‌تر و شاداب‌تر بیمار که در کنار خانواده است، ازجمله فواید مراقبت در منزل است.

قاسمی افزود: هر مرکز خدمات پرستاری در منزل علاوه بر مدیر و صاحب مجوز حداقل دو نفر مسئول فنی نیز خواهد داشت و تعدادی پرستار نیز در هر مرکز فعال می شوند که تیم‌های درمانی مراکز مشاوره شامل کارشناس پرستاری، کارشناس اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی، بهیار و کمک بهیار است که بر اساس نیاز بیماران و مددجویان و اینکه آیا به خدمات ویژه و تخصصی نیاز دارند یا به خدمات ساده، پرستاران و ارائه کنندگان خدمات به محل منزل بیماران و افراد مددجو اعزام می شوند.

پیشگیری از بیماری

قاسمی وظایف پرستار در منزل را وظایفی جامع‌نگر عنوان و خاطرنشان کرد: وظایف پرستار از پیشگیری از بیماری شروع می‌شود و مراقبت، خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، درمانی را دربرمی‌گیرد و تا افزایش توان‌بخشی بیمار منتهی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مراکز به‌صورت موردی، شیفتی و ساعتی خدمت خود را ارائه می‌دهند، گفت: محور خدمات این مراکز مراقبت، آموزش و خدمات مشاوره‌ای است که در کل ۲۵۰ خدمت برای پرستاران برای ارائه در منزل تعریف‌شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه این مراکز می‌توانند با پزشک، فیزیوتراپ و پزشکان متخصص قرارداد ببندند، ادامه داد: این مراکز در دو نوع مجوز فعالیت دارند که یا مجوز عمومی با خدمات عمومی ارائه می‌دهند و یا مجوز خدمات اختصاصی با خدمات تخصصی را ارائه می‌دهند.

ایجاد ۳ مرکز مشاوره و مراقبت

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ایجاد ۳ مرکز مشاوره و مراقبت در منزل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه خبر داد و گفت: این مراکز با مراکز مشاوره قرارداد می‌بندند و بیمارانی که با تأیید پرستار و پزشکشان بتوانند به منزل بروند و خود بیمار هم رضایت داشته باشد به واحد مراقبت در منزل معرفی می‌شوند و آن‌ها بیماران را به یکی از مراکز مشاوره معرفی می‌کنند.

قاسمی در مورد روش پذیرش بیمار در مراکز مشاوره و مراقبت گفت: بیماران یا از مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی معرفی یا از مطب‌ها و درمانگاه‌ها معرفی می‌شوند و یا مراجعه مستقیم بیماران به مراکز پذیرش می‌شوند.

وی ادامه داد: همه مراکز باید مجوز از وزارت بهداشت و درمان داشته باشند فردی که خواستار مجوز مرکز است باید حتما پرستار باشند و اگر مدرکشان کارشناسی است باید حد اقل پنج سال کار بالینی کرده باشند و اگر مدرک دانشگاهی آنها کارشناسی ارشد و یا دکتری است باید حداقل دوسال کار بالینی کرده باشند که بتوانند مجوز راه اندازی این مراکز را دریافت کنند.

لزوم داشتن گواهی صلاحیت و پروانه سلامت روانی

قاسمی ادامه داد: افراد متقاضی برای گرفتن مجوز برای راه اندازی مراکز مشاوره علاوه بر مدرک دانشگاهی باید گواهی صلاحیت حرفه ای و پروانه سلامت روانی را داشته باشند و فقط صرف داشتن مدرک دانشگاهی قابل قبول نیست و این مراکز باید حتما با یک پزشک عمومی قرارداد داشته باشند و در صورت نیاز باید با پزشک متخصص برای همکاری هماهنگ شوند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: تا کنون ۵ مرکز در استان فعالیت دارند که ۱ مرکز در شهرستان برازجان و ۴ مرکز در بوشهر فعال است.

وی افزود: تصویب تعرفه خدمات پرستاری در منزل توسط هیئت دولت در تیرماه ۹۶ خبر خوشی برای جامعه پرستاری و مردم عزیز کشورمان بود که امید است سبب توسعه مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل گردد و به تبع آن شاهد افزایش سطح سواد سلامت و آگاهی مردم در زمینه خودمراقبتی باشیم .خدمات مراقبتی با تعرفه پرستاری ارزانتر از ارائه این خدمات با تعرفه‌های بیمارستانی است، برای بیمه‌ها و مردم نیز هزینه کمتری خواهد داشت.

قاسمی اضافه کرد: اگر در جامعه فرهنگ سازی برنامه به شکلی انجام شود که بیماران مزمن نظیر بیماران دیابتی،قلبی،کلیوی یا سکته‌های مغزی یکسری از مراقبت ها را در خانه یا مراکز مراقبتی دریافت کنند، نه تنها تخت‌های بیمارستانی زیادی آزاد می‌شود و زمان انتظار کوتاه می‌شود؛ هزینه مردم و بیمه‌ها نیز کاهش می یابد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: امید است اجرای بهینه این برنامه ارتقاء سطح سلامت همشهریان عزیز را در پی داشته باشد.