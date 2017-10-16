تشکل های زینتی در مدارس گلستان نیاز نداریم/ افزایش مشارکت مالی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: با آغاز سال تحصیلی در مهرماه بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز ایرانی با ذوق و شوق فراوان به مدارس که از آن ها به عنوان کانون های تعلیم و تربیت نام برده می شود، راهی می شوند. همه ساله از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه به عنوان هفته پیوند اولیاء و مربیان نامگذاری شده است و در این هفته انجمن های اولیا و مربیان مدارس تشکیل می شود.

هرچند در نظام آموزش و پرورش کشور، هدف اصلی از تشکیل انجمن اولیا و مربیان برای مشارکت دادن، هماهنگ و همسو کردن برنامه های آموزش و پرورش با والدین بیان شده اما بسیاری از خانواده ها دلیل تشکیل انجمن اولیاء و مربیان را در افزایش کمک های مالی به مدارس می دانند.

به بهانه این هفته با رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش گلستان به گفتگو نشستیم و محمود نسرکانی با تاکید بر اینکه مشارکت مالی خانواده ها در مدارس نازل ترین نوع مشارکت است، به خبرنگار مهر اظهار کرد: در کشور ما امر تعلیم و تربیت رسما بر عهده آموزش و پرورش نهاده شده اما این بدان معنا نیست آموزش و پرورش مالک دانش آموزان است؛ هرچند مسئولیت اصلی بر عهده آموزش و پرورش است اما پدران و مادران هم در سرنوشت فرزندان سهیم هستند.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت توجه به مشارکت اولیاء و مربیان در همه دنیا پذیرفته شده است، گفت: همسویی و همراهی ارکان تعلیم و تربیت بسیار مهم است و همه کشورها اذعان دارند بدون کمک ارکان تاثیرگذار در تعلیم و تربیت نمی توان انتظار تاثیرگذاری مطلوب داشت.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش گلستان افزود: تا از مشارکت والدین صحبت می کنیم متاسفانه مشارکت مالی که یک تفکر رایج و غلط در کشور ماست و به دلایلی از گذشته وجود دارد، در ذهن متبادر می شود.

مشارکت مالی نازل ترین نوع مشارکت است

وی از مشارکت مالی والدین به عنوان نازل ترین نوع مشارکت نام برد و ادامه داد: ما نیازمند مشارکت همه جانبه والدین در امر تعلیم و تربیت هستیم که بخشی از مشارکت ها به مشارکت مالی منجر شود نه اینکه مشارکت مالی اصل قرار گیرد.

در مدارس به انجمن ها و تشکل های تخصصی و کارآمدی نیاز داریم که باری را از دوش آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت بردارند نسرکانی تاکید کرد: وقتی از پیوند اولیاء و مربیان صحبت می کنیم منظور فقط مشارکت در کنار هم بودن و کاری را باهم انجام دادن نیست بیش از هر چیز مشارکت فکری مدنظر است.

وی با تاکید بر اینکه پیوند اولیاء و مربیان در واقع همسویی و همراهی در تعلیم و تربیت است، اضافه کرد: به تعداد دانش آموزان هر مدرسه با روش های متفاوت تعلیم و تربیت در خانواده ها مواجه ایم و متاسفانه صداهای متفاوتی شنیده می شود و در برخی موارد مشاهده می شود یک موضوع در مدرسه ارزش و در خانواده ضدارزش تلقی می شود.

وی با بیان اینکه روش های تربیتی متضاد، تناقض در ذهن دانش آموزان ایجاد می کند، تصریح کرد: هفته پیوند اولیاء و مربیان بهانه ای است تا والدین و کادر آموزشی به یک حرف مشترک رسیده و با نزدیک کردن اندیشه، افکار و نگاه از راه های مختلف به یک هدف مشترک که همان تربیت فرزند صالح، شایسته و کارآمد است، نائل شوند.

نسرکانی با یادآوری اینکه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حاکمیت و خانواده به عنوان دو رکن موثر در تعلیم و تربیت هستند، خاطرنشان کرد: خانواده به عنوان موثرترین رکن تعلیم و تربیت دارای جایگاه ویژه ای است و باید برای این رکن موثر جایگاه، نقش و ساختار ایجاد و تعریف کنیم.

نیازمند تشکیل انجمن های تخصصی و کارآمد هستیم

وی با تاکید بر اینکه از والدین انتظار داریم در انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مدارس مشارکت ، دقت و عنایت داشته باشند، بیان کرد: تشکل های زینتی در مدارس نمی خواهیم بلکه در مدارس به انجمن ها و تشکل های تخصصی و کارآمدی نیاز داریم که باری را از دوش آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت بردارند.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش گلستان گفت: هرچند ۶۰ سال از عمر انجمن های اولیاء و مربیان می گذرد و این انجمن ها با ماموریت های متفاوت و فراز و فرودهایی همراه بوده اند اما هم اکنون به سمت تشکیل انجمن های تخصصی در مدارس در حال حرکت هستیم.

وی با یادآوری اینکه کار شناسایی خانواده های مستعد برای مشارکت در انجمن اولیاء و مربیان گلستان از تابستان آغاز شده است، افزود: به اعضای هر ۳۰۰ دانش آموز در مدارس پنج عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان انتخاب می شوند که بر اساس سیاست های سند تحول بنیادین چند کارگروه تخصصی را برای مدارس تعریف کرده ایم.

وی به با اشاره به اینکه کارگروه های تخصصی آموزشی، پرورشی، بهداشتی، فوق برنامه، مالی، عمرانی و رفاهی از جمله کارگروه های تخصصی در انجمن های اولیاء و مربیان استان هستند، ادامه داد: امکان تشکیل ده ها کارگروه تخصصی دیگر از جمله محیط زیست، معارف، روانشناسی، تربیت بدنی و ... در مدارس وجود دارد تا بتوانیم از مهارت های خانواده ها در امر تعلیم و تربیت بهره ببریم.

نیازمند مشارکت همه جانبه والدین در امر تعلیم و تربیت هستیم که بخشی از مشارکت ها به مشارکت مالی منجر شود نه اینکه مشارکت مالی اصل قرار گیرد نسرکانی متذکر شد: شعار ما در آموزش و پرورش گلستان برداشتن دیوار مدرسه است و منظور از دیوار، دیوار فیزیکی نیست بلکه دیوار بی اعتمادی است تا والدین در مدرسه و در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها حضور داشته و فعالیت ها را ببینند و بتوانند آموزش و پرورش را رصد کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات در مسیر حرکت به این سمت آغاز شده و بخش قابل توجهی از امورات مدارس به انجمن های اولیاء و مربیان واگذار شده است، اضافه کرد: یکی از ماموریت های آموزش و پرورش برای همسو کردن والدین با نظام آموزشی و پرورشی برگزاری کلاس های آموزش خانواده است.

آغاز دوره های آموزش خانواده در ۲۵۰۰ مدرسه گلستان

وی از آغاز کلاس های آموزش خانواده در دو هزار و ۵۰۰ مدرسه استان گلستان خبر داد و گفت: تلاش داریم با برگزاری دوره های آموزشی (۶ جلسه در طول سال) پیام ها، اطلاعات، نیازها و دانش های خود را با خانواده ها به اشتراک بگذاریم و در این راه از توزیع بیش از ۲۱ هزار جلد مجله آموزشی پیوند هم کمک گرفته ایم.

نسرکانی با تاکید مجدد بر مشارکت خانواده ها در امر تعلیم و تربیت تصریح کرد: سال گذشته مشارکت مالی اولیاء در مدارس بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی متذکر شد: با وضعیت کنونی مالی مدارس و اعتبارات ابلاغی به آن ها، مدیران نمی توانند هزینه های جاری مدارس را تامین کنند و کمک های غیراجباری خانواده ها به مدارس در حقیقت کمک و مشارکت در امر تعلیم و تربیت است.

وی تاکید کرد: خانواده ها در پرداخت کمک های مالی و تامین زیرساخت ها و امکانات در مدارس مشکل ندارند اما مدیران باید برای برای هزینه کرد این مشارکت ها طرح و برنامه داشته باشند و در پایان سال مالی شفاف سازی کنند.

رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: مدیران باید در هر سال تحصیلی دو یا سه اولویت را برای مدارس مشخص کرده و در عین حال باید گام های موثرتری را در فرهنگسای برای مشارکت در تامین امکانات مدارس از بُعد اعتقادی برداشته شود و در عین حال مدارس ما باید به مکان های عمومی تبدیل شده و در ساعت تعطیلی مدارس برای انجام کارهای فوق برنامه و غنی سازی اوقات فراغت در اختیار مردم قرار گیرد.