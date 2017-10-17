«انزوا» به لهستان رفت/ نامزدی برای مدیر فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «انزوا» اولین فیلم بلند سینمایی مرتضیعلی عباسمیرزایی به عنوان تنها نماینده ایران در بخش رقابتی فیلم های اول و دوم جشنواره کمرایمیج به نمایش گذاشته خواهد شد.
این جشنواره معتبرترین جشنواره تخصصی فیلمبرداری در دنیا محسوب میشود و جوایز قورباغه طلایی، نقرهای و برنزی خود را به بهترین فیلمبرداری اهدا میکند. بدین ترتیب مهدی ایلبیگی به عنوان مدیر فیلمبرداری «انزوا» نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری در بخش فیلمهای اول و دوم است که با آثاری از کشورهای آمریکا، اوکراین، انگلستان، لهستان، دانمارک و تولید مشترک فنلاند- آلمان- سوئد به رقابت میپردازد.
در خلاصه فیلم آمده است که پرویز پس از ۶ سال با ضمانت رییس زندان هفتاد و دو ساعت مرخصی می گیرد تا همسرش را که به تازگی فوت کرده است دفن کند و در مراسمش شرکت کند اما پرویز دغدغه دیگری دارد.
«انزوا» به تهیه کنندگی پیمان جعفری در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فجر به نمایش در آمد و جزو پنج فیلم برتر آرای مردمی به شمار میآمد. همچنین نامزد دریافت جایزه خلاقیت و استعداد درخشان در جشن انجمن منتقدان سینما معرفی شد.
جشنواره کمرایمیج شامل بخش اصلی، بخش فیلم های اول و دوم، بخش فیلمهای دانشجویی و همچنین کارگاههای تخصصی است که از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ آبان (۱۱تا ۱۸ نوامبر) برگزار می شود.
پخش جهانی فیلم «انزوا» با موسسه به مدیریت محمد علی غیاثوند است.
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