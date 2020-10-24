به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره کمر ایمیج که برای تجلیل از هنر فیلمبرداری برگزار می‌شود اسامی فیلم‌های حاضر در بخش رقابتی امسالش را که در برگیرنده ۱۲ فیلم است، اعلام کرد.

این فیلم‌ها برای کسب جایزه قورباغه طلایی این رویداد که از ۱۴ تا ۲۱ نوامبر در تورون لهستان برگزار می‌شود، با هم رقابت می‌کنند.

این رقابت به عنوان چشم‌اندازی از آنچه در اسکار در بخش فیلمبرداری جریان خواهد داشت، شناخته می‌شود. در پنج سال اخیر برندگان قورباغه طلایی کمر ایمیج نامزدی بخش فیلمبرداری اسکار را کسب کرده بودند. «کارول» در سال ۲۰۱۵، «شیر» در سال ۲۰۱۶، «جوکر» در سال ۲۰۱۹ از جمله این فیلم‌ها بودند.

سال ۲۰۱۸ جایزه قورباغه نقره‌ای به «جنگ سرد» اهدا شد که نامزدی اسکار را در بخش فیلمبرداری کسب کرد و جایزه انجمن فیلمبرداران آمریکا شد. جایزه برنز هم به «رما» رسیده بود که جایزه اسکار را در بخش فیلمبرداری کسب کرد.

فیلم‌های حاضر در بخش رقابتی امسال کمرایمیج عبارتند از:

«آمونیت» ساخته فرانسیس لی، فیلمبردار استفانی فانتین

«بانکدار» ساخته جورج نولفی، فیلمبردار شارلوت بروس کریستنسن

«پرندگان در قفس» ساخته اولیور ریس، فیلمبردار فلیکس فون مورالت

«شارلاتان» ساخته آگنیسکا هالند، فیلمبردار مارتین اشترابا

«سقوط» ساخته ویگو مورتنسن، فیلمبردار مارسل زیسکیند

«شکوه» ساخته جولی تیمور، فیلمبردار رودریگو پریتو

«هلن» ساخته آنتی جی.جاکینن، فیلمبردار رائونو رونکانین

«دیگر هرگز برف نمی‌بارد» ساخته مالگورزاتا اسمووسکا، فیلمبردار میخال انگلرت

«سرزمین آوارگان» ساخته کلویی ژائو، فیلمبردار جاشوآ جیمز ریچاردز

«پینوکیو» ساخته متئو گارونه، فیلمبردار نیکولای بروئل

«فستیوال ریفکین» ساخته وودی آلن، فیلمبردار ویتوریو استورارو

«در حین جنگ» ساخته آلخاندرو آمنبار، فیلمبردار آلکس کاتالان