وزیر کشور وارد بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دقایقی پیش به منظور شرکت در مراسم تکریم و معارفه استاندار سابق و جدید استان بوشهر وارد فرودگاه شهر بوشهر شد.

رحمانی فضلی در محل فرودگاه بوشهر مورد استقبال رسمی استاندار و مسئولان عالی استان قرار گرفت و پس از نواخته شدن سرود ملی کشورمان و معرفی مسئولان استانی به وزیر کشور، رحمانی فضلی و استاندار بوشهر از یگان تشریفات مستقر در محوطه فرودگاه سان دیدند.

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ١٩ مهرماه به پیشنهاد وزارت کشور عبدالکریم گراوند را به عنوان استاندار بوشهر انتخاب کردند.