به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان در نشست با استاندار بوشهر با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار ، گفت: در تجاوز دشمن، بسیاری از فرودگاههای کشور، آسیبهای فراوانی دیدند و به همین دلیل، مشکل فقط فرودگاه مبدا نیست و در فرودگاههای مقصد نیز مشکلات زیادی داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود: با همه این محدودیتها، انشاالله، برای تحقق مطالبات استاندار بوشهر آمادگی داریم و بر اساس اولویتها، حرکت کرده و تعداد پروازهای استان بوشهر را افزایش میدهیم.
بوشهر- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از آمادگی این شرکت برای افزایش تعداد پروازهای استان بوشهر بر اساس اولویتها و رفع محدودیتهای موجود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان در نشست با استاندار بوشهر با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار ، گفت: در تجاوز دشمن، بسیاری از فرودگاههای کشور، آسیبهای فراوانی دیدند و به همین دلیل، مشکل فقط فرودگاه مبدا نیست و در فرودگاههای مقصد نیز مشکلات زیادی داریم.
کد مطلب 6912496
نظر شما