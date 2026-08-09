به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان در نشست با استاندار بوشهر با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار ، گفت: در تجاوز دشمن، بسیاری از فرودگاه‌های کشور، آسیب‌های فراوانی دیدند و به همین دلیل، مشکل فقط فرودگاه مبدا نیست و در فرودگاه‌های مقصد نیز مشکلات زیادی داریم.



معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: با همه این محدودیت‌ها، ان‌شاالله، برای تحقق مطالبات استاندار بوشهر آمادگی داریم و بر اساس اولویت‌ها، حرکت کرده و تعداد پروازهای استان بوشهر را افزایش می‌دهیم.