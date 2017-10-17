مشخصات گوشی های جدید اچ تی سی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، مراسم یادشده در تایوان برگزار می شود و انتظار می رود از میان این دو گوشی یکی دارای توان پردازش متوسط و دیگری دارای توان پردازش بالا باشد.

یکی از این دوگوشی که U۱۱ Life نام دارد، دارای نمایشگر ۵.۲ اینچی، پردازنده Snapdragon ۶۳۰ و دوربین قدرتمند ۱۶ مگاپیکسلی در پشت و جلوی خود خواهد بود. گوشی یادشده در دو مدل متفاوت با ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی و ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی از این گوشی عرضه می شود.

گوشی دیگری که توسط این شرکت عرضه می شود، U۱۱ Plus نام دارد که نسخه بهتری در مقایسه با نسخه اصلی U۱۱ است و دارای نمایشگر ۶ اینچی با دقت ۲۸۸۰ در ۱۴۴۰ پیکسل بوده و از نسبت بصری ۱۸ به ۹ برخوردار است.

از جمله دیگر امکانات این گوشی می توان به پردازنده Snapdragon ۸۳۵، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در پشت، ضدآب و گرد وخاک بودن و ... اشاره کرد. این گوشی در دو مدل ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه و ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه عرضه می شود. قیمت این گوشی ها هنوز اعلام نشده است.