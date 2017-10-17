صعود رویایی فوتبال ایران به یک چهارم نهایی/ اسپانیا حریف ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی نوجوانان از ساعت ۱۵ امروز سه شنبه به مصاف مکزیک رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به اتمام رسید تا نوجوانان ایران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.

برای ایران محمد شریفی (۷ - پنالتی) و الهیار صیادمنش (۱۱) گلزنی کردند و تک گل مکزیک در دقیقه ۳۸ توسط دلاروسا به ثمر رسید.

ایران این بازی را با ترکیب علی غلامزاده، طاها شریعتی, مجید نصیری، علی ستاوی, احمدجلالی, محمد شریفی، علی داوران، امیرحسین حسین زاده، محمد قادری، یونس دلفی و الهیار صیادمنش آغاز کرد.

در همان دقایق ابتدایی، داور مسابقه یک خطای پنالتی به سود ایران اعلام و محمد شریفی در دقیقه ۷ این پنالتی را به گل تبدیل کرد. بازی هجومی ایران بعد از این گل در دقیقه ۱۱ روی ضربه زیبای الهیار صیادمنش کامل شد و ایران به گل دوم رسید. تیم ایران پس از به ثمر رساندن گل دوم کمی عقب کشید و مکزیک برای جبران نتیجه حملات بیشتری انجام داد و در دقیقه ۳۸ یکی از گلها را توسط دلاروسا جبران کرد تا نیمه اول با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران تمام شود.

در نیمه دوم حملات مکزیک ادامه یافت. با این حال شاگردان عباس چمنیان هم فرصتهای زیادی به دست آوردند و می توانستند اختلاف گلها را بیشتر کنند. فرصتهای ایران به خاطر کم تجربگی و کم دقتی بازیکنان از دست رفت. در دقایق میانی نیمه دوم این مکزیک بود که بازی را در دست گرفت و حتی یکبار توپ را به تیرک دروازه ایران زد.

باوجود فشارهای مکزیک، در ۵ دقیقه آخر مسابقه ایران با انجام دو تعویض توانست فشار حملات را از روی دروازه اش بردارد و روی ضدحملات، چند موقعیت مسلم گلزنی را ایجاد کند. این موقعیتها هم روی کم دقتی تیم ایران از دست رفت تا بازی در نهایت با همان نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به اتمام برسد.

یونس دلفی یکی از بازیکنان تاثیرگذار ایران به خاطر دریافت کارت زرد در این مسابقه، دو اخطاره شد و بازی بعدی را از دست داد.

به این ترتیب تیم ایران موفق شد با برتری در این مسابقه، به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند و به مصاف اسپانیا که برابر فرانسه به برتری رسیده بود، برود.