به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان خراسان، طی جلسهای با حضور مدیران باشگاه سیاهجامگان و نماینده آستان قدس رضوی، مقرر شد با عواید حاصل از بلیط فروشی دیدار این تیم با صنعت نفت آبادان، ۸ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شوند.
بر این اساس این دیدار در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه امام رضا(ع) آغاز خواهد شد.
سیاهجامگانیها که افتتاحکننده این ورزشگاه خواهند بود در نظر دارند از سهمی که از بلیط فروشی این بازی عاید باشگاه میشود و با اعلام ستاد دیه استان، ۸زندانی را آزاد کنند.
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