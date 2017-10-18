سخنان ترامپ مانند ریگی در دریابود/ایران امروز آرام تراز همیشه است

به گزاش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گردهمایی رزمندگان سپاه محمدرسول الله (ص) تهران با بیان اینکه آثار عظمت جهاد رزمندگان دفاع مقدس در جامعه پیدا است، گفت: در فضای توهم دشمنان، شکست دادن انقلاب و نظام اسلامی یک هدف بود که می خواستند ملت مسلمان ایران را از صفحه جغرافیای عالم بعنوان یک کشور حذف کنند.

وی افزود: دشمنان در پی تجزیه کشور بودند تا نشان دهند که نمی توان بدون تکیه بر قدرت های بزرگ جهانی ادامه حیات داد و اگر به ملت ایران فرصت دهند ملت ایران بساط ظلم را بر خواهد چید.

سلامی تصریح کرد: آنها می دانستند که اگر به ملت ایران فرصت دهند، نظم جهانی آنها برهم خواهد خورد. به همین دلیل بدون هیچ منطقی همه جهان قدرتمند آن روز متحد شد و در برابر ملت بزرگ ایران و انقلابشان صف آرایی کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره بر اینکه امروز در مسیر تحقق سنت الهی حرکت میکنیم، اظهار داشت: امروز نور الهی مرزهای جهان اسلام را در نوردیده و در سرتاسر عالم نفوذ کرده است.

سلامی ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس ثابت کردند وقتی با منطق و ایمان به نبرد با کفار می رویم، پیروزی از آن مسلمین است.اگر استقامت و پایداری رزمندگان و خانواده هایشان نبود، امروز نه اسلامی باقی مانده بود و نه جبهه های جدید جهان اسلام وجود داشت.

سلامی بقا و استقلال و عزت ملت ایران در جهان را مرهون مجاهدت های سخت و فراز های رفیع رزمندگان دوران دفاع مقدس برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر ما میدان را خالی کرده بودیم دشمن آن را پر کرده بود. رزمندگان با بیرون راندن دشمن اعتبار و آبرو و منزلت به ملت ایران دادند و خط بطلانی بر نظریه ناتوانی دین در مدیریت عالم کشیدند.

وی افزود: اسلام باقی می ماند به شرط آنکه امت اسلامی میدان جهاد و نبرد را ترک نکنند. اگر در دوران دفاع مقدس ایستادگی نمی کردیم، آیا امروز می توانستیم از حاکمیت اسلام، پیروزی مسلمانان و شکست کفار سخن گفت؟

سلامی با بیان اینکه درس مقاومت را از دفاع مقدس آموختیم، گفت: اگر آن درس نبود امروز نمی توانستیم در برابر این حجم از حملات و توطئه های استکبار مقاومت کنیم. مبارزه ما با آمریکا از همان نخستین روزهای انقلاب آغاز شد.

وی افزود: آمریکا در کودتا، طبس، توطئه های تجزیه طلبانه، جنگ سراسری و ... همواره شکست خورده است و در برابر ما توانسته ایم از تمام این توطئه ها پیروز بیرون آییم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه دشمن می خواست ایران عقب مانده بماند، اظهار داشت: جوانان به میدان آمدند و کشور به علوم و فناوری های نوین دست پیدا کردند، آنها دانشمندان ما را ترو کردند اما شکست خوردند و نتوانستند مانع از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شوند.

سلامی ادامه داد: آنها می خواستند با راه اندازی یک فتنه داخلی کشور را متزلزل کنند اما باز هم شکست خوردند، می خواستند جنگ های فرقه ای و طایفه ای را در جهان اسلام با تجهیز گروه های تروریستی به راه بیاندازند اما جز شکست چیزی نصیبشان نشد.

وی با بیان اینکه صدای شکستن استخوان های استکبار زیر بار فشار پیروان انقلاب اسلامی به گوش می رسید، گفت: امروز جبهه های انقلاب از اروند و کرخه به مدیترانه و عراق و حجاز منتقل شده است. امروز محکم سخن می گوییم و به آن ایمان داریم.

سردار سلامی با بیان اینکه دیگر از دشمنان مان شکست نخواهیم خورد، تصریح کرد: امروز فضای دشمنان ما همراه با آشفتگی، فروپاشی انسجام، تناقض و درماندگی است. در استراتژی جدید آمریکا که رییس جمهور آن بیان کرد، شاید به ظاهر این رییس جمهور تهاجمی بود، اما سرشار از عجز و ناتوانی بود و در ابتدای آن فهرستی از ناکامی هایش را از قتل عام سربازانش در لبنان تا عضویت ایران در باشگاه کشورهای هسته ای نام برد.

وی افزود: او که می خواست ایران را منزوی کند، بیان این استراتژی به انزوای بیشتر خود او منجر شد.

سلامی تاکید کرد: در این بیان جدید دیگر حرفی از انتخاب گزینه نظامی نبود و منطقی که امریکا و اروپا را به هم وصل می کرد، امروز فرو پاشیده است.

وی افزود: وقتی نماد جامعه آمریکایی ترامپ می شود این به این معناست که جامعه آمریکایی فرو پاشیده است. آمریکا امروز ناتوان تر از هر زمانی است در حالی که جمهوری اسلامی آرام تر از همیشه است و سخنان رییس جمور آمریکا مانند ریگی در دریا است.

سلامی خاطرنشان کرد: شکست های آمریکا به دلیل بی تدبیری رهبران این کشور است و بزرگ ترین دشمن آنها خودشان هستند.