اعتراف وزارت خارجه آمریکا به استفاده جبهه النصره از سلاح شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، وزارت دفاع روسیه خبر داد که آمریکایی ها اعتراف کردند گروهک تروریستی جبهه النصره از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده است.

بر اساس این خبر وزارت دفاع روسیه گفت که وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرده که تروریست های هیأت تحریر الشام که جبهه النصره هم بخشی از آن است در ادلب سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند.

جبهه النصره یک گروهک تروریستی است که شاخه القاعده در سوریه به شمار می رفت این گروهک تروریستی که در سال ۲۰۱۶ نام خود را به جبهه فتح شام تغییر داده است به همراه گروهک هایی چون «نور الدین الزنکی»، «لواء الحق»، «جیش السنه» و «جبهه انصار الدین» در سال ۲۰۱۷ هیأت تحریر الشام را تأسیس کردند.

«ایگور کوناشینکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این اولین اعتراف رسمی مسئولان آمریکایی است که تروریست های جبهه النصره نه تنها سلاح شیمیایی در اختیار دارند بلکه در بخشی از سوریه دست به عملیات های تروریستی با استفاده از این سلاح زده اند.

وی ضمن تأکید بر اینکه مسکو بارها این مسأله را اعلام کرده و نسبت به آن هشدار داده بود افزود: تنها یک حمله شیمیایی معروف در ادلب سوریه وجود دارد که در خان شیخون رخ داده است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان دولت سوریه را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در خصوص عملیات های هوایی آمریکا در الرقه سوریه نیز که منجر به آزادی این شهر شده است گفت که نیروی هوایی روسیه بر خلاف آمریکایی ها که رقه را تماما ویران و نابود کرده اند، در حملات خود مناطق مسکونی را هدف قرار نمی دهد.

ایران، آمریکا و روسیه جبهه النصره را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده اند. در ابتدای بحران سوریه این گروهک از شماری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تأمین مالی شده است.

روزنامه ایندیپندنت در ماه مه سال ۲۰۱۵ در گزارشی از نگرانی آمریکا از حمایت های ترکیه و عربستان از جبهه النصره پرده برداشته بود و اعلان کرده بود که روند حمایت این کشورها از گروه های افراط گرایی مانند جبهه النصره که ارتباط اش با القاعده روشن است رویکرد واشنگتن برای آموزش معارضان مسلح میانه رو در سوریه را با چالش مواجه کرده است.