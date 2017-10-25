رتبه جدول در تعیین نتیجه دربی ملاک نیست/ استقلال در حمله ضعف دارد

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی هشتاد و پنجم هم گفت: من تجربه ۱۶ بازی در دربی را دارم و می دانم رتبه تیم ها در جدول ملاک موفقیت نیست. همه چیز به مسائل روحی و روانی و توانایی بازیکنان ارتباط دارد. شاید همه بگویند استقلال در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد اما به نظرم پرسپولیس هم چندان فرقی با استقلال نمی کند.

وی ادامه داد: نبود طارمی و احمدزاده حذف از لیگ قهرمانان آسیا همه اینها دست به دست هم داده تا پرسپولیس هم شرایط بسیار مطلوبی برای دیدار برابر استقلال نداشته باشد اما مطمئن هستم تمام بازیکنانی که در زمین حضور دارند با تمام توان بازی خواهند کرد چون می دانند این بازی برای تماشاگران دو تیم حیاتی است و تمام امید آنها این است که تیم محبوب شان این بازی را با موفقیت به پایان برساند.

ورمزیار در خصوص انتقاداتی که در مورد گل نزدن مهاجمان استقلال می شود، گفت: من هم قبول دارم آبی پوشان در خط حمله ضعف دارند و باید زودتر یک مهاجم شش دانگ به جمع دیگر مهاجمان استقلال اضافه شود. شهباززاده مهاجم خوبی است اما هنوز به آمادگی کامل نرسیده ولی مردم از او انتظار گلزنی دارند. امیدوارم هر چه زودتر شفر مهاجم مورد علاقه خود را انتخاب و به باشگاه اعلام کند تا این بازیکن را جذب کنند.

پیشکسوت استقلال در خصوص بازگشت مهدی قائدی به تمرینات آبی پوشان هم گفت: به اعتقاد من کار یک مربی همانند یک معلم است و باید شاگردانش را هم تنبیه و هم تشویق کند. بازیکنان استقلال همگی پسران شفر هستند. درست است قائدی قاعده بودن در استقلال را رعایت نکرد و نفهمید پیراهنی که بزرگان استقلال بر تن کرده است نباید بر زمین می زد اما خوشحالم که اظهار پشیمانی کرد و قول داد دیگر چنین کاری تکرار نشود و شفر هم مانند یک پدر او را پذیرفت و اجازه داد او در تمرینات حضور پیدا کند. امیدوارم این بازیکن از این رفتار تجربه خوبی کسب کرده باشد و همه توان خود را برای موفقیت اسقلال بگذارد.

وی در خصوص اینکه نتیجه دیدار روز پنجشنبه چه خواهد شد، گفت: هر دو تیم شرایطی مساوی دارند اما اعتقاد دارم هر کدام که از لحاظ روحی روانی بهتر باشند و از موقعیت های به دست آمده استفاده کنند برنده دیدار خواهند بود البته با تمام وجود دوست دارم استقلال در این دیدار پیروز میدان باشد.

ورمزیار در پایان و در خصوص هواداران استقلال گفت: این روزها آنها خیلی اذیت شدند اما همیشه کنار تیم شان بودند. ما بازیکنان می آییم و خیلی زود هم دوران فوتبال مان تمام می شود اما تنها کسانی که برای استقلال می مانند هواداران هستند که همیشه تیم شان را تشویق می کنند و امیدوار به پیروزی استقلال هستند. از آنها می خواهم روز پنجشنبه بدون حاشیه و توهین به حریف فقط بازیکنان استقلال را تشویق کنند تا بتوانند در کنار یکدیگر جشن پیروزی بگیرند.