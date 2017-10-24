جشنواره وب و کسب و کار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست جشنواره وب و کسب و کار بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعضای شورای سیاستگذاری و دیگر مسئولان ذی ربط به منظور تشریح جزییات اهداف برگزاری جشنواره و آخرین اقدامات صورت گرفته در ساختمان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری برگزار شد.

فرزاد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و دبیر جشنواره در این نشست گفت: انتظار می رود همه فعالان عرصه اقتصادی کشور در این حرکت مهم که جهشی است به سوی رشد و گسترش تعاملات الکترونیکی کارآمد، گام بردارند.

وی با بیان این که جشنواره وب و کسب و کار دارای دو بخش اصلی است، گفت: نخست، بخش عمومی جشنواره است که در این بخش، علاقه مندان امکان حضور در برنامه های جشنواره اعم از سخنرانی ها و آموزش های تخصصی و دریافت گواهینامه مربوطه، بازدید از نمایشگاه جانبی و مراسم اهدای جوایز بخش مسابقه را خواهند داشت.

مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: حضور در رویداد جشنواره وب و کسب و کار، فرصت های ارزشمندی را جهت یادگیری، تعاملات و ارتباطات و توسعه فردی و سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات و به ویژه وب، فضای مجازی و توسعه برخط کسب و کار در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد.

وی برگزاری مسابقه را دومین بخش جشنواره وب و کسب و کار دانست و گفت: در این بخش، بنگاه هایی که علاقه مند به استفاده از وب در جهت توسعه کسب و کار خود در فضای مجازی و ارتقا و بهبود پورتال و وب سایت خود می باشند، در بخش مسابقه جشنواره با عنوان 'نشان برتر تعاملات الکترونیکی' شرکت می کنند و ضمن ارزیابی و اطلاع از نقاط قوت و ضعف وب سایت خود، فرصت رقابت و دریافت 'تندیس نشان برتر تعاملات الکترونیکی را خواهند داشت.

وی افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته و به منظور مشارکت حداکثری بنگاه ها و درخواست های واصله در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره، شورای سیاستگذاری جشنواره با تمدید پانزده روزه زمان ثبت نام در جشنواره موافقت کرده و زمان پایانی ثبت نام در جشنواره را ۱۵ آبان ماه اعلام کرد.

در ادامه این نشست برات قبادیان، معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس جشنواره گفت: توسعه تعاملات الکترونیک، کار بزرگی است، یک حرکت ملی ارزشمند که باید قدر دانسته شود و همگان باید به هر شکل در آن سهیم باشند چرا که چشم انداز روشنی در پیش رو دارد و از پیامدهای مثبت و تاثیرات آن بر اقتصاد جامعه به راحتی و بی تفاوت نمی توان گذشت.

قبادیان گفت: استفاده از تجارت الکترونیک و فرهنگ سازی که اول در حوزه مدیران ارشد اتفاق می افتد و بعد در سایر بخش ها، مانند تاکسی سرویس های اینترنتی و... که نمی شود جلویش ایستاد، بنابراین حالا که این اتفاق می افتد بهتر است درست و حساب شده اتفاق بیفتد و یکی از اقدامات مدیریتی و حساب شده برگزاری همین جشنواره است.