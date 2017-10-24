به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لطیفی بعدازظهر سهشنبه در دیدار با امامجمعه اردبیل تصریح کرد: امروز اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی دغدغه جدی است و ما خیل عظیمی از فارغالتحصیلان جوی کار داریم.
وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۷۱ با هدف پاسخ به این دغدغه شکل گرفت تا به جای صرف آموزش نظری به آموزش مهارتی و ایجاد زمینه های شغلی فارغالتحصیلان چاره اندیشی کند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با تاکید به اینکه اغلب فارغالتحصیلان این دانشگاه اشتغال داشته و به ندرت به دنبال شغل هستند، اضافه کرد: ضروری است خانواده ها نیز از ظرفیت دانشگاه های مهارتی استفاده کنند.
لطیفی متذکر شد: این دانشگاه حتی دوره های مهارت آموزی برای فارغالتحصیلان سایر دانشگاه ها نیز برگزار می کند و توانسته در مهارت آموزی فارغالتحصیلان خود کارنامه مطلوبی داشته باشد.
وی با اشاره به شکل گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل از سال ۸۲ اضافه کرد: تاکنون در واحد اردبیل ۲۰ هزار دانشجو فارغالتحصیل شده اند که بررسی ها نشان می دهد اغلب شاغل هستند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به تحصیل پنج هزار و ۵۰۰ دانشجو نیز در این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا پایان برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد از دانش آموزان به دانشگاه های مهارتی جذب شوند.
وی به راه اندازی کلینیک کارآفرینی در این دانشگاه اشاره و تاکید کرد: در این کلینیک زمینه ها و فرصت های شغلی به دانشجویان اطلاع رسانی می شود.
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