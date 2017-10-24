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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اردبیل:

اشتغال فارغ‌التحصیلان دغدغه جدی دانشگاه علمی‌کاربردی است

اشتغال فارغ‌التحصیلان دغدغه جدی دانشگاه علمی‌کاربردی است

اردبیل – رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دغدغه اصلی این دانشگاه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لطیفی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با امام‌جمعه اردبیل تصریح کرد: امروز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دغدغه جدی است و ما خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان جوی کار داریم.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۷۱ با هدف پاسخ به این دغدغه شکل گرفت تا به جای صرف آموزش نظری به آموزش مهارتی و ایجاد زمینه های شغلی فارغ‌التحصیلان چاره اندیشی کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با تاکید به اینکه اغلب فارغ‌التحصیلان این دانشگاه اشتغال داشته و به ندرت به دنبال شغل هستند، اضافه کرد: ضروری است خانواده ها نیز از ظرفیت دانشگاه های مهارتی استفاده کنند.

لطیفی متذکر شد: این دانشگاه حتی دوره های مهارت آموزی برای فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه ها نیز برگزار می کند و توانسته در مهارت آموزی فارغ‌التحصیلان خود کارنامه مطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به شکل گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل از سال ۸۲ اضافه کرد: تاکنون در واحد اردبیل ۲۰ هزار دانشجو فارغ‌التحصیل شده اند که بررسی ها نشان می دهد اغلب شاغل هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به تحصیل پنج هزار و ۵۰۰ دانشجو نیز در این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا پایان برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد از دانش آموزان به دانشگاه های مهارتی جذب شوند.

وی به راه اندازی کلینیک کارآفرینی در این دانشگاه اشاره و تاکید کرد: در این کلینیک زمینه ها و فرصت های شغلی به دانشجویان اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4123728
محمد میرزایی ناطق

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