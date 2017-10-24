به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم رقابتهای جام حذفی باشگاههای آلمان سه شنبه شب پی گرفته شد و در یکی از بازی های انجام گرفته تیم دورتموند در زمین ماگدبورگ ۵ بر صفر برنده شد.

گونزالو کاسترو (۴۲)، الکساندر ایساک (۴۷)، آندری یارمولنکو (۷۳ - پنالتی)، مارک بارترا (۷۹) و شینجی کاگاوا (۹۱) زننده گل تیم دورتموند بودند.

دورتموند که در دو هفته اخیر نتایج خوبی را در بوندس لیگا و لیگ قهرمانان کسب نکرده بود با این برد روحیه خود را باز یافت.

نتایج دیدارهای سه شنبه شب به این شرح است:

* بایرلورکوزن ۴ - یونیون برلین یک

* دوسلدورف صفر - مونشن گلادباخ یک

* ویهن یک - شالکه ۳

* پادربورن ۲ - بوخوم صفر

* شواینفورت صفر - فرانکفورت ۴

* ماگدبورگ صفر - دورتموند ۵