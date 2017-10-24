به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم رقابتهای جام حذفی باشگاههای آلمان سه شنبه شب پی گرفته شد و در یکی از بازی های انجام گرفته تیم دورتموند در زمین ماگدبورگ ۵ بر صفر برنده شد.
گونزالو کاسترو (۴۲)، الکساندر ایساک (۴۷)، آندری یارمولنکو (۷۳ - پنالتی)، مارک بارترا (۷۹) و شینجی کاگاوا (۹۱) زننده گل تیم دورتموند بودند.
دورتموند که در دو هفته اخیر نتایج خوبی را در بوندس لیگا و لیگ قهرمانان کسب نکرده بود با این برد روحیه خود را باز یافت.
نتایج دیدارهای سه شنبه شب به این شرح است:
* بایرلورکوزن ۴ - یونیون برلین یک
* دوسلدورف صفر - مونشن گلادباخ یک
* ویهن یک - شالکه ۳
* پادربورن ۲ - بوخوم صفر
* شواینفورت صفر - فرانکفورت ۴
* ماگدبورگ صفر - دورتموند ۵
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