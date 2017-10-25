خدمات دهی ۲۲ دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در مرز شلمچه

علیرضا آموزنده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به گزارش بازرسان وزرات بهداشت در سال گذشته مرز شلمچه یکی از منظمترین مرزها در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی در ایام اربعین بوده است.
وی با بیان اینکه در اربعین پارسال، ۳۳ هزار نفر در مرز شلمچه ویزیت شدند، اظهار کرد: امسال کار خدمات رسانی درمانی و بهداشتی به زایران اربعین در مرز شلمچه را زودتر از سال قبل آغاز می کنیم.
آموزنده با اشاره به آغاز ۱۰ روزه خدمات نیروهای دانشکده علوم پزشکی در مرز شلمچه تصریح کرد: همچنین دو فروند بالگرد در ایام یاد شده در مرز شلمچه خدماترسانی میکنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه خدمات مامایی در مرز شلمچه را نسبت به سال قبل بیشتر کرده ایم، گفت: ۱۰ دستگاه آمبولانس را نیز به صورت آمادهباش در اختیار داریم.
آموزنده، صدور رایگان کارت تندرستی برای خادمان مواکب را یادآور شد و افزود: کلرزنی و کلرسنجی آب در مرز شلمچه به صورت روزانه انجام میشود و تیمهای دو نفره دانشکده علوم پزشکی آبادان به صورت شبانهروزی سلامت آب و غذا را در این مرز بررسی میکنند.
وی به فعالیت یونیت دندانپزشکی در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: در این حوزه خدمات پایه ارائه میشود و در صورت نیاز به درمان بیشتر، بیماران به بیمارستانهای معین دانشکده اعزام میشوند.
آموزنده با تاکید بر این موضوع که زائران پس از خروج از مرز از دستفروشان خرید نکنند، افزود: چهار انیمیشن آموزشی را تولید کرده ایم ضمن اینکه آموزشهایی را در قالب رسانههای مکتوب و به منظور ارتقای کیفیت بهداشت در اختیار زائران قرار میدهیم.
وی از زائران اربعین حسینی خواست تا به طور جدی بهداشت و تمیزی دست خود را رعایت کنند.
آموزنده اظهار کرد: نیروهای ما در مرز شلمچه به دستگاه تبسنج لیزری مجهز هستند و در این خصوص نیز بیماری افراد پیگیری میشود.
وی، بهترین راه مقابله با بیماری را پیشگیری دانست و تصریح کرد: هفته گذشته در مرز مهران جلسهای را با حضور معاونان وزارت بهداشت ایران و عراق برگزار کردیم و طی آن تفاهمنامهای به امضا رسید تا در آن سوی مرز نیز سلامت زائران به خوبی تامین شود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: نیروهای دانشکده علوم پزشکی آبادان با یونیفورم آبی و سفید برای زوار قابل شناسایی هستند و امسال نیز خدمات رسانی به زایران تا پس از اربعین در مرز شلمچه استمرار دارد.
وی گفت: از زائران کربلا می خواهیم تا پس از عبور از مرز نیز از فضاهایی که ظاهر بهداشتی مناسب دارند، استفاده کنند.
آموزنده افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته توفیق خدمترسانی به زوار اربعین حسینی نصیب ما شده و امیدواریم که کارنامه خوبی را از خود به جای بگذاریم.
نظر شما