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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۶

خدمات رایگان دندانپزشکی به زائران اربعین در شلمچه ارائه می‌شود

خدمات رایگان دندانپزشکی به زائران اربعین در شلمچه ارائه می‌شود

شلمچه - واحد دندانپزشکی بیمارستان مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی در مرز شلمچه مستقر شد تا خدمات اورژانسی دندانپزشکی را به‌صورت رایگان به زائران ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در اربعین سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر از زائران از خدمات اورژانسی دندانپزشکی این بیمارستان بهره‌مند شدند و امسال نیز با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم درمانی با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر شده است.

وی افزود: پنج دندانپزشک به همراه ۹ دستیار دندانپزشک از پنجم تا سیزدهم مردادماه در قالب شیفت‌های ۱۲ ساعته و از ساعت ۸ صبح تا پاسی از شب، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند داد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر رایگان بودن همه خدمات دندانپزشکی ارائه‌شده در این مرکز تصریح کرد: استقرار این واحد درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، کاهش دغدغه زائران و ارائه خدمات فوری به افرادی انجام شده است که در طول مسیر پیاده‌روی اربعین با درد یا سایر فوریت‌های دندانپزشکی مواجه می‌شوند.

کد مطلب 6901334

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