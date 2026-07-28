به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در اربعین سال گذشته حدود ۶۰۰ نفر از زائران از خدمات اورژانسی دندانپزشکی این بیمارستان بهرهمند شدند و امسال نیز با برنامهریزی و هماهنگیهای انجامشده، تیم درمانی با آمادگی کامل در مرز شلمچه مستقر شده است.
وی افزود: پنج دندانپزشک به همراه ۹ دستیار دندانپزشک از پنجم تا سیزدهم مردادماه در قالب شیفتهای ۱۲ ساعته و از ساعت ۸ صبح تا پاسی از شب، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند داد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر رایگان بودن همه خدمات دندانپزشکی ارائهشده در این مرکز تصریح کرد: استقرار این واحد درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت، کاهش دغدغه زائران و ارائه خدمات فوری به افرادی انجام شده است که در طول مسیر پیادهروی اربعین با درد یا سایر فوریتهای دندانپزشکی مواجه میشوند.
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