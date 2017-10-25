به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست هیأت اندیشه ورزی در حوزه فرهنگ ایثار به میزبانی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران، علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر غلامرضا یاوند عباسی، مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران، دکتر محمدرضا پاکروان مشاور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در امور ایثارگران، دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی، ایرج گلشنی و عبدالحمید موذن، مدیر خانه فرهنگ ایثارظهر امروز در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد علی انصاری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهداف تشکیل هیأت اندیشه‌ورزی و تلاش برای گردآوری کارشناسان و دلسوزان در حوزه ایثار اظهار کرد: در هیأت اندیشی ورزی به دنبال آن هستیم تا با استفاده از بحث های علمی و کارشناسانه با رویکردی عملیاتی پیش رفته و نتیجه ای کاربردی در تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری برای جامعه داشته باشیم.

انصاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارای ظرفیتی وسیع برای ترویج فرهنگ ایثار دانست و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر نهادها و سازمانها میتواند در تبلیغ و تقویت فرهنگ ایثار، اثرگذار خوبی باشد.

وی همچنین این نشست‌ها را حلقه وصلی میان نهادهای فرهنگی حوزه فرهنگ ایثار دانست و با اشاره به تلاشهایی که طی این سال‌ها درموزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس صورت گرفته و برنامه ریزی ها و اقداماتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق خانه فرهنگ ایثار انجام گرفته و پیگیری می شود، به همکاری موثر و دوجانبه تاکید کرد.

در ادامه؛ علی اصغر جعفری با بیان اینکه با موافقت مقام معظم رهبری موزه انقلاب اسلامی و باغ موزه دفاع مقدس در یکدیگر ادغام شده اند، بیان داشت: به دنبال استفاده درست از امکانات و تقویت بخش انقلاب اسلامی در موزه هستیم.

جعفری با اشاره به تلاش برای حضور هر چه بیشتر نخبگان در موزه انقلاب اسلامی گفت: با پیگیری هایی که تا امروز با وزارت علوم و دانشگاه های کشور داشته ایم به دنبال آن هستیم که از ظرفیت خوب و ایده های این قشر توانمند در جهت تقویت و توسعه فرهنگ ایثار استفاده نماییم.

مدیرعامل موزه انقلاب و دفاع مقدس این مجموعه را درخدمت اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد دانست و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد میتواند از ظرفیتهای موجود موزه در جهت اجرای برنامه ها، فعالیت ها و همایشهایی با موضوع ایثار و فداکاری استفاده نماید.

در ادامه اعضاء ضمن ارائه نقطه نظرات خود راه‌های مختلف همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موزه انقلاب و دفاع مقدس را در حوزه ترویج فرهنگ ایثار ارائه داده و در این باره بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی ست؛ در پایان این نشست بر همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه دفاع مقدس و نیز تهیه و تنظیم تفاهم نامه ای عملیاتی تاکید شد.