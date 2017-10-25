به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره «کارگاه آموزشی ترجمه همزمان (دوره عمومی)» به زودی توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برگزار می‌شود.

این کارگاه و دوره آموزشی در سطح عمومی و با تدریس علیرضا خان‌جان، برگزار خواهد شد. رویکرد مورد نظر این دوره نیز، کارگاهی و به صورت عملی (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی) خواهد بود.

از برگزیدکان این دوره در پروژه‌های ترجمه دعوت به همکاری می شود و آثار آنان نیز پس از تأیید کارشناس و ارزیابی کیفی به چاپ خواهد رسید. همچنین جهت معرفی به نهادهای متقاضی نیروی کار در اولویت خواهند بود.

در این دوره اولویت با شرکت‌کنندگانی است که در دوره اول و دوم ثبت نام کردند، اما به علت تکمیل ظرفیت موفق به حضور در جلسات نشدند.

تسلط داشتن به زبان انگلیسی (فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مترجمی زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی از جمله شرایطی است که متقاضیان حضور در این دوره باید داشته باشند. این دوره در ۸ جلسه ۴ ساعته برگزار خواهد شد و شهریه آن ۶۵۰ هزار تومان است که اعضای انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می توانند با تخفیف ویژه و مبلغ ۵۵۰ هزار تومان در آن شرکت کنند.

ظرفیت شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی ترجمه همزمان محدود و ۱۵ نفر، و مهلت ثبت نام در این دوره تا ۱۵ آبان است.

مکان برگزاری جلسات آموزشی دوره مذکور نیز در محل انجمن صنفی مترجمان تهران واقع در میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی‌نژاد، پلاک ۳۲۲ واحد ۹ خواهد بود.