به گزارش خبرنگار مهر، دو نمایشنامه «آسید کاظم» و «تیغ و ترنا» از محمود استادمحمد به تازگی در قالب یک مجلد توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده اند. دو نمایشنامه مذکور در قالب اولین جلد مجموعه «نمایشنامه‌های محمود استادمحمد» چاپ شده‌اند. این کتاب همچنین، بیستمین عنوان از مجموعه «تئاتر» است که این ناشر چاپ می‌کند.

این کتاب و عناوینی که پس از آن در قالب مجموعه نمایشنامه‌های محمود استادمحمد چاپ می‌شوند، زیر نظر بنیاد محمود استادمحمد به انتشار می‌رسند. این کتاب هم یک مقدمه و سپس دو نمایشنامه «آسیدکاظم» و «تیغ و ترنا» را شامل می‌شود.

در مقدمه کتاب، آیین‌ها و عادات عامیانه مردم ایران از جمله بازی‌هایی چون ترنا یا مراسمی‌که در ماه محرم و دیگر مناسبت‌ها برگزار می‌شده‌اند، به قلم استادمحمد به تفصیل شرح داده شده است. او در این مطلب، مشخصات وسایل ترنا، برنامه‌های سرگرمی‌ در قهوه‌خانه‌ها و ... را توضیح داده است.

نمایشنامه «آسید کاظم» برای اولین بار در دی ماه ۱۳۵۰ توسط گروه تئاتر دیگر در خانه نمایش و سپس در سال ۱۳۵۱ در تالار بیست و پنج شهریور روی صحنه رفت. انتشار نسخه مکتوب این نمایشنامه‌ها برای اولین بار در سال ۱۳۵۱ توسط انتشارات بابک و انتشارات گام انجام شد.

استادمحمد نمایشنامه «تیغ و ترنا» را هم به درخواست‌ هادی اسلامی‌ و بر اساس روشی که در تئاترهای لاله زار در اتود گرفتن از بازیگران مرسوم بوده، نوشته است. این نمایشنامه در سال ۱۳۶۰ نوشته شد و با کارگردانی ‌هادی اسلامی‌ در تئاتر البرز به صحنه رفت. متن این نمایشنامه که در کتاب پیش رو چاپ شده، براساس نسخه پاکنویس شده به خط زنده‌یاد ‌هادی اسلامی‌ و برای اولین بار چاپ شده است.

این کتاب با ۱۳۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به چاپ رسیده است.