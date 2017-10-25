درمان بیماران تالاسمی در قشم تسهیل می شود/خرید ۲۰پمپ تزریق دسفرال

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جزیره قشم ۱۳۰ بیمار مبتلا به تالاسمی وجود دارد که ۱۰۵ نفراز آنها در روستاها و ۲۵ نفر نیز در مرکز شهر قشم زندگی می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به هزینه های بالای درمان بیماری تالاسمی اشاره کرد و افزود: هزینه درمان هر بیمار تالاسمی ماهیانه ۵ میلیون ریال است که بدون احتساب ایاب و ذهاب و سایر هزینه های دیگر می باشد.

وی بیان داشت: تقبل این هزینه های سنگین درمان برای خانواده های کم درآمد جزیره قشم سخت بوده و عدم توانایی پرداخت هزینه های سنگین درمان موجب ایجاد مشکل در خونگیری بیمار در زمان مناسب می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از کمک های این سازمان به بخش بهداشت و درمان بیماران تالاسمی اشاره کرد و گفت: با توجه به سرانه پایین انجمن حمایت از بیماران تالاسمی قشم و برای حمایت از این بیماران، تعداد ۲۰ دستگاه پمپ تزریق دسفرال با هزینه ۴۸۰ میلیون ریال توسطه سازمان منطقه آزاد قشم خریداری شده است که به زودی در اختیار درمانگاه خلیج فارس روستای جی جیان قشم قرار می گیرد علاوه بر این در تلاش هستیم تعداد بیشتری از این دستگاه ها خریداری و در اختیار بیماران قرار گیرد.

مومنی با بیان اینکه مهم بودن این دستگاه وقتی روشن می شود که چهار بیمار تالاسمی این جزیره در ۱۴ ماه گذشته جان خود را از دست داده اند اظهارداشت: وظیفه خود می داند که علاوه بر فعالیت شبکه بهداشت قشم، امور بهداشتی و درمانی مردمان جزیره خصوصا قشر کم درآمد را تحت نظر و پیگیری نماید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بیماران تالاسمی نیازمند به پمپ تزریق دسفرال می توانند با دریافت معرفی نامه از طرف انجمن حمایت از تالاسمی قشم به درمانگاه خلیج فارس روستای جی جیان مراجعه و از این خدمات بهره ببرند.

وی با اشاره به اهمیت آموزشهای قبل از ازدواج و برگزاری دورهای آموزشی در مدارس افزود: با دعوت از کارشناسان در مدارس، برگزاری کلاس‌های آموزشی در روستاها، نشست مشاوره‌ای برای جوانان، برگزاری همایش‌هایی با موضوع تالاسمی و همچنین توزیع تراکت‌های آموزشی جهت کاهش آمار تولد کودکان با علائم بیماری کم خونی می توان شاهد کاهش تولد کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی شد.

بیماری تالاسمی نوعی کم‌خونی ارثی است که از والدین حامل صفت تالاسمی مینور به فرزند منتقل و زمانی به وجود می آید که بدن، توانایی کافی را برای ساختن پروتئین‌های سازنده هموگلوبین نداشته باشد.

شایان ذکر است: یکی از حیاتی ترین دستگاه های مورد نیاز برای درمان بیماران تالاسمی، پمپ تزریق داروی دسفرال است که از رسوب آهن اضافی در بافت‌های حیاتی جلوگیری می کند.