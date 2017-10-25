سیاست چرخشی زیدان در رئال مادرید ادامه دارد/ ۵۲ تغییر در ۱۵ بازی

به گزارش خبرگزاری مهر، زین‎الدین زیدان با استفاده از سیستم چرخشی توانسته بهترین بازی‌ها را از ترکیب تیم فوتبال رئال مادرید بگیرد. اما در بازی با ایبار او ناچو و تئو هرناندس را در کناره‌ها به زمین فرستاد و دنی سبایوس و مارکو آسنسیو هم توانستند به تیم وارد شوند.

او در کل به نسبت ترکیبی که برای بازی با تاتنهام در لیگ قهرمانان به زمین فرستاده بود، تیمش را با ۵ تغییر به زمین فرستاد. او حالا به سیاست موفق چرخشی‎اش ادامه می‌دهد و توانسته از ۲۰ بازیکن در این فصل در ترکیب اصلی استفاده کند.

در ۱۵ بازی در این فصل زیدان ۵۲ تغییر انجام داده و میانگین آن ۴ تغییر از یک بازی به بازی بعد است. برخی از این تغییرات البته اجباری بوده و برای مثال محرومیت رونالدو، راموس و ... او را مجبور کرده بوده است. بعضی هم به خاطر مصدومیت‌ها. با این حال زیدان توانسته از تمام ترکیب تیمش استفاده کرده و تیمی جنگجو به زمین بفرستد.

ایسکو بازیکنی است که بیشترین میزبان تغییرات در طول ۹۰ دقیقه بازی را داشته است. تنها در ۱۵ درصد از بازی‌ها او از دقیقه اول تا آخر در بازی حضور داشته است. این در حالی است که بازیکنانی مانند متیو کوواچیچ، کریم بنزما، لوکاس واسکز و مارکو آسنسیو در ۳۰ درصد از بازی‌ها از ابتدا تا انتها در زمین بودند.

بهترین آمار هم مربوط به سرخیو راموس است، او در ۸۹ درصد بازی‌ها از ابتدا تا انتها در زمین بوده است، یعنی در ۷۰ بازی از ۷۸ بازی. رکورد رافائل واران ۸۷ درصد حضور و کریستیانو رونالدو ۸۶ درصد است.

در بازی مقابل ایبار هم سیاست چرخشی رئال ادامه داشت. چرخش بیشتر شده بود و در طول بازی هم بنزما به جای ایسکو وارد زمین شد و واسکز هم زمان بازی کردن پیدا کرد. این‌ها قوانین زیدان هستند.