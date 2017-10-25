نهمین جشنواره «سیمرغ» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان شرکت هنرمندان در نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «جشنواره بین المللی سیمرغ» منتشر شد.

در این فراخوان به برگزاری جشنواره در بخش‌های آزاد، فرهنگ سلامت و بین الملل در سطوح مختلف اشاره شده و آمده است: «جشنواره نهم که با نام سیمرغ شناخته خواهد شد در بخش آزاد ویژه دانشجویان، کارکنان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه پزشکی کشور، بخش فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان تمام دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی کشور و بخش بین الملل با موضوع فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان سراسر دنیا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه دایم جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، مهلت ثبت نام و ارسال آثار ۱۰ آبان‌ماه تا اول بهمن‌ماه ۹۶ در نظر گرفته شده است.»

جشنواره بین المللی سیمرغ، نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است و در پنج بخش تئاتر، فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار ۹۷ در شهر تهران برگزار خواهد شد.