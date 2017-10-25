جزئیات دروس و ضرایب آزمون دکتری پرستاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر عباس عباس زاده در پاسخ به حجم سئوالات بسیار داوطلبان آزمون دکتری پرستاری در خصوص دروس امتحانی و ضرایب آن گفت: دروس امتحانی شامل سه درس آمار و روش تحقیق با ضریب ۳، استعداد تحصیلی با ضریب یک و مبانی مراقبت های پرستاری با ضریب ۵ است.

وی افزود: جدول ضرایب آزمون دکتری گروه علوم پزشکی سال ۹۸-۹۷ که از طرف سنجش وزارت بهداشت اعلام شده در بسیاری از رشته ها تغییراتی داشته است و در رشته پرستاری نیز تغییراتی در دروس و ضرایب اعلام شده، داشته ایم.

عباس زاده افزود: در آزمون دکتری سال ۹۸-۹۷ گروه علوم پزشکی در رشته پرستاری، دروس امتحانی شامل سه درس است که تعداد سوال و ضرایب این دروس شامل، درس آمار و روش تحقیق با ۳۰ سوال و ضریب ۳، درس استعداد تحصیلی با ۳۰ سوال و ضریب یک و درس مبانی مراقبت های پرستاری شامل ۷۰ سوال با ضریب ۵ است.

دبیر هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: بنابراین طبیعتا دروسی که در سالهای قبل در آزمون دکتری پرستاری مثل نظریه های مدیریت، نظریه های آموزشی یا فلسفه و نظریه های پرستاری داشتیم دیگر در آزمون دکتری سال ۹۸-۹۷ وجود نخواهد داشت و جایگزین آنها، سه درسی که اعلام شد، خواهد بود.

وی افزود: همچنین وزارت بهداشت در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) برای هیچ رشته ای منبع خاصی را اعلام نکرده است و داوطلبان می توانند هر کتاب معتبری که در این دروس وجود دارد را مطالعه کنند.

عباس زاده تاکید کرد: اما در مورد درس مبانی مراقبت های پرستاری که بیشترین سئوالات و ضرایب به این درس اختصاص دارد، داوطلبان باید بدانند این درس معادل Fundamentals of Nursing یا Basic Nursing است و در کتاب هایی با این عناوین می توان مطالب مربوط به این درس را مطالعه کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) نیازمند تسط به زبان انگلیسی است لذا از داوطلبان درخواست داریم، کتب را به زبان انگلیسی تهیه و مطالعه کنند تا هم در پاسخگویی به سئوالات کمک کند و هم در درک بهتر حرفه پرستاری برای داوطلب موثر باشد. این کتب هم به صورت کاغذی در کتابخانه ها و کتابفروشی ها موجود است و هم نسخه های الکترونیکی آنها در دسترس است.

دبیر هیات بورد پرستاری افزود: البته سئوالات طبیعتا به گونه ای طراحی شده است که در برگیرنده مبانی اصلی حرفه پرستاری است و مطالعه فهرست این کتب می تواند مشخص کند که ۷۰ سئوالی که در درس مبانی مراقبت های پرستاری لحاظ خواهد شد به چه ترتیبی است و سئوالات نیز در خصوص این درس به شکلی طراحی می شود که تمامی فصول را در برگیرد و تنها محدود به یک قسمت خاص نباشد.

وی ادامه داد: تلاش بر این است که درس مبانی مراقبت های پرستاری در برگیرنده مباحث پایه ای رشته پرستاری باشد که در همه رشته های کارشناسی ارشد پرستاری و کارشناسی پرستاری، این مبانی کاربرد دارد و دانستن آن برای یک پرستار در هر مقطعی لازم است.

عباس زاده، ارزش آزمون کتبی را در آزمون سال آینده در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) را ۵۰ درصد عنوان داشت و گفت: ۵۰ درصد دیگر مربوط به آزمون شفاهی است که از بین پذیرفته شدگان آزمون کتبی مصاحبه به عمل می آید و این آزمون نیز مشابه آزمون امسال و به صورت ایستگاهی برگزار می شود.