پخش یک یادگار تئاتری از داوود رشیدی در شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، تئاتر تلویزیونی «آخرین گودو» نوشته ماتئی ویسنی درباره تعطیلی سالن تئاتری و اخراج ساموئل بکت نویسنده «انتظار گودو» است.

بکت بیرون از سالن با فردی برخورد می‌کند که مشخص می‌شود گودو است و شروع به گلایه از بکت می‌کند. این برخورد بکت با گودو فضای کلی نمایش را شکل می‌دهد که برخی اوقات مخاطب را به خنده و گاهی به فکر وامی‌دارد.

در این نمایش نقش‌های اصلی را رضا بابک و بهرام شاه‌محمدلو بازی می‌کنند.

کارگردانی تلویزیونی «آخرین گودو» را مسعود فروتن بر عهده داشته است و این تله تئاتر پنجشنبه ساعت ۲۴ از شبکه چهار سیما به نمایش در می آید.