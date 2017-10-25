نمایش اثر فیلمساز فلسطینی در جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه فیلم مستند ۷۰ دقیقهای «روشمیا» آمده است: این فیلم داستان یک زوج سالخورده فلسطینی به نام یوسف و آمنه، در مواجهه نهایی با مقامات اسرائیلی برای حفظ زمین و شیوه زندگی خود در «روشمیا» آخرین دره طبیعی در حیفا است.
مستند «روشمیا» در بخش رسمی جشنوارههای IDFA آمستردام هلند و DOXA ونکوور کانادا به نمایش درآمده است؛ این فیلم برنده نشان طلایی جشنواره فیلم عرب، جایزه بزرگ جشنواره بینالمللی فیلم مدیترانه، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم دوبی، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره مدفیلم ایتالیا و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم الجزایر شده است.
سلیم ابوجبل کار حرفهای خود را بعنوان روزنامهنگار و منتقد فیلم آغاز کرد و سپس به کارگردانی فیلم و برنامههای تلویزیونی روی آورد.
«نمایشهای ویژه» از بخشهای غیررقابتی بینالمللی جشنواره «سینماحقیقت» است که فیلمهای منتخب و برگزیده جشنوارههای معتبر جهانی را برای عموم علاقمندان سینمای مستند ایران به نمایش میگذارد.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.
نظر شما