اگر حمایت آمریکا نبود، زودتر داعش را شکست داده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مقداد قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستاوردها و پیروزی های سوریه نتیجه حمایت های گسترده برادران ما در جمهوری اسلامی ایران است که در این راه فداکاری های زیادی انجام دادند.

وی ادامه داد: اگر حمایت آمریکا از داعش و دیگر تروریست ها نبود ما خیلی زودتر از این تروریست ها و داعش را در منطقه از بین برده بودیم.

قائم مقام وزیر امورخارجه سوریه گفت: ما اعلام کردیم که در کنار جمهوری اسلامی ایران در جهت مقابله با اقدامات و مواضعی که دولت آمریکا به ریاست ترامپ گرفته و تلاش می کند موافقت نامه برجام را از بین ببرد، هستیم.

فیصل مقداد افزود: در کنار ایران علیه اقداماتی که دولت آمریکا در جهت احترام نگذاشن به تعهدات خود و بی احترامی به سازمان های بین المللی و کشورهای 5+1 که همگی موضعی ضد موضع ترامپ و آمریکا در این راستا دارند، هستیم.

وی بیان کرد: موضع ما با مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حوادثی که در شمال عراق رخ داده یکسان است . تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران و عراق انجام می دهند تایید می کنیم و در کنار ملت عراق می ایستیم.

معاون وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: ما از یکپارچگی دولت عراق، تمامیت ارضی و اتحاد آن کشور حمایت می کنیم.

مقداد در پایان خاطرنشان کرد: ما در جمهوری عربی سوریه با اقداماتی که ترکیه در ادلب انجام داده مخالفیم و خواستار خروج ارتش اشغالگر ترکیه از ادلب و از تمام مناطق وخاک سوریه هستیم. خوب است که ترکیه حاکمیت سوریه را به رسمیت بشناسد و قطعنامه ها و مصوبات آستانه را محترم بشمارد.