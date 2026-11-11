https://mehrnews.com/x3dzX7 ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 7008377 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ همدلی و ایستادگی مردم ارومیه در حمایت از وطن به ایستگاه ۲۵۶ رسید ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم حمایت از رهبری، انقلاب و وطن در موج ۲۵۶ مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 7008377 کپی شد مطالب مرتبط پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن قزوین به ۸۸ درصد رسید دویست و پنجاه و ششمین حضور مردم آستانه در تجمعات ۲۵۶ شب ایستادگی مردم در میدان امام خمینی (ره) ادامه یافت برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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