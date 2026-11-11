به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در حاشیه مراسم رونمایی از ۳ کتاب در فدراسیون کشتی درباره نتایج تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ گفت: طبق برنامه‌ای که برای سال ۲۰۳۲ داشتیم، امسال باید تیم‌های آزاد و فرنگی هر دو به مقام دوم می‌رسیدند. سال گذشته هر دو تیم قهرمان شدند و جلوتر از برنامه حرکت کردیم. تیم فرنگی روند پیشرفت خود را ادامه داد، اما در کشتی آزاد نمی‌توانم بگویم شکست خوردیم؛ با این حال روسیه و آمریکا بهتر از ما کار کردند که توانستند به آن جایگاه برسند. ما نسبت به برنامه‌مان یک پله عقب آمدیم و حتماً باید این موضوع را جبران کنیم.



دبیر خاطرنشان کرد: از همین حالا کار را برای جبران آغاز کرده‌ایم. اتفاقاتی که در مسابقات جهانی رخ داد، چند درس مهم برای ما داشت و بلافاصله پیگیری آن‌ها را شروع کردیم. من معتقدم در هر برد و حتی در هر عدم موفقیت، نکاتی وجود دارد که باید از آن‌ها درس گرفت. گاهی خداوند از طریق اتفاقاتی که رخ می‌دهد، به ما پیام می‌دهد که باید برخی مسائل را اصلاح کنیم. من این اتفاقات را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم بتوانیم ایرادها را برای مسابقات جهانی ۲۰۲۷ و المپیک برطرف کنیم.



وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت کامران قاسم‌پور و تغییرات مکرر وزن او گفت: من قبلاً هم در این باره صحبت کرده‌ام. فرض کنید کامران ۱۰ مدال طلای جهانی در وزن ۹۲ کیلوگرم بگیرد، اما نتواند مدال المپیک کسب کند؛ این مدال‌ها چه فایده‌ای دارد؟ یک مدال برنز المپیک ارزشش از ۱۰ یا حتی ۱۰۰ مدال طلای جهان بیشتر است. قاسم‌پور باید تکلیف خودش را مشخص کند و تصمیم بگیرد که می‌خواهد در کدام وزن برای رسیدن به مدال المپیک تلاش کند.



وی ادامه داد: امسال بدن کامران آماده‌تر بود. مدتی وزنش بالا رفته بود و حتی به ۹۴ کیلوگرم هم رسیده بود، اما به نظرم وزن طبیعی بدنش حدود ۸۹ تا ۹۰ کیلوگرم است. در مسابقات هم بدن آماده‌ای داشت. البته من انتظار داشتم از نظر روحی و روانی کمی قوی‌تر عمل کند. نمی‌خواهم بیشتر از این موضوع را باز کنم و باید با خودش صحبت کنم.



رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: اگر می‌خواهد به وزن ۹۲ کیلوگرم برود، باید روی همان وزن متمرکز شود و اگر هدفش مدال المپیک است، باید تصمیم درستی بگیرد. نمی‌شود مدام بین ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم جابه‌جا شد و هر بار همان سختی‌ها را دوباره تحمل کرد. او فرصت کافی داشته و باید با خودش به جمع‌بندی برسد. در وزن ۸۶ کیلوگرم هم انتظار داشتم مدال جهانی بگیرد. کسی که قهرمان شد، کشتی‌گیری بود که پیش‌تر در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی می‌گرفت. قاسم‌پور توانایی بیشتری داشت، اما اشتباهاتی هم رخ داد.



دبیر درباره شرایط روحی برخی ملی‌پوشان و حضورش با رحمان در سونا اظهار داشت: هر کدام از کشتی‌گیران شرایط و ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و نمی‌توان با همه یکسان برخورد کرد. من با بچه‌ها صحبت می‌کنم و همان‌طور که تشویق می‌کنم، اگر لازم باشد تنبیه هم می‌کنم. باید شرایط هر کشتی‌گیر را درک کرد و متناسب با آن تصمیم گرفت.



وی افزود: رحمان بعد از اتفاقاتی که در مسابقه برایش رخ داد و احساس کرد حقش ضایع شده، از نظر روحی شرایط خوبی نداشت و حتی تمایلی نداشت کشتی بگیرد، اما برگشت و خوشبختانه به مدال برنز رسید و حالا هم شرایط بهتری دارد. امیدوارم بتوانیم کمک کنیم دوباره به شرایط مطلوب برگردند.



رئیس فدراسیون کشتی درباره حواشی ایجادشده میان او و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفت: من و آقای تاج دوستان قدیمی هستیم. برخی صحبت‌ها از سوی برخی نفرات در آن مقطع مطرح شد که رعایت ادب در آن‌ها صورت نگرفته بود و به من برخورد. با این حال آقای تاج بزرگواری کردند و به دیدار ما آمدند. این رفتار نشان‌دهنده بزرگواری او بود و در واقع به ما درس دادند.



وی ادامه داد: ما هم به دیدار او رفتیم و درباره مسائل مختلف صحبت کردیم. قرار است جلسه دیگری هم داشته باشیم و تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در حوزه‌های مشترک تنظیم کنیم. کارشناسان دو فدراسیون در حال بررسی موضوعات هستند و امیدوارم در آینده نزدیک به جمع‌بندی خوبی برسیم.



دبیر در واکنش به احتمال حضورش در مدیریت فوتبال تأکید کرد: من همیشه گفته‌ام که طرفدار فوتبال هستم و مسابقات آن را دنبال می‌کنم. فوتبال را دوست دارم، اما کشتی خط قرمز من است. اصلاً در فکر رفتن به فوتبال و مدیر شدن در این رشته نیستم و فقط به‌عنوان یک هوادار فوتبال را دنبال می‌کنم.



وی در واکنش به صحبت‌هایی که قبل از مسابقات جهانی در مورد جوان مطرح کرد مبنی بر این که او اضافه وزن دارد و از تیم ملی خط می‌خورد اظهار داشت: اگر آن صحبت‌ها مطرح نمی‌شد او الان مدال جهانی نداشت. این یک تلنگر پدرانه بود و خدا را شکر جواب هم داد و به طلا رسید. کشتی او من را یاد مجید ترکان در سال ۱۹۹۰ و مبارزه‌اش با والنتینو انداخت. آن زمان هم کمتر کسی تصور می‌کرد مجید بتواند پیروز شود، اما یک‌باره چنین نتیجه‌ای رقم خورد. احمد جوان هم مقابل یکی از قهرمانان بزرگ دنیا چنین کشتی درخشانی گرفت. امیدوارم این روند را ادامه دهد و دچار افت نشود. البته باید در مسابقات انتخابی هم موفق باشد و اگر کشتی‌گیر دیگری بهتر بود و انتخاب شد، برای موفقیت او نیز تلاش کنیم.



رئیس فدراسیون کشتی درباره وضعیت مالی و استخدامی ملی‌پوشان نیز گفت: بسیاری از بچه‌ها از قبل مراحل استخدامی‌شان انجام شده و با بزرگواری دستگاه‌های اجرایی در حال جذب هستند. امیدوارم این اتفاق کمک کند زندگی راحت‌تری داشته باشند.



دبیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نگرانی برخی کشتی‌گیران از آینده فدراسیون پس از پایان دوران مدیریت او و احتمال حضورش در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک گفت: اولاً کشتی‌گیران ما یاد گرفته‌اند برای پول کشتی نگیرند. یک کشتی‌گیر باید ابتدا به عشق خودش و برای مملکتش روی تشک برود تا بتواند مدال بگیرد. من در این هفت، هشت سال تلاش کردم این موضوع را به بچه‌ها آموزش بدهم که با عشق کشتی بگیرند و خدا هم نظر خواهد کرد.



وی درباره احتمال حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک تصریح کرد: بله، این موضوع جدی است و دوستان زیادی روی آن تأکید دارند. هم به من فشار می‌آورند و هم می‌خواهند که برای این مسئولیت وارد میدان شوم، اما واقعاً تا امروز هیچ انگیزه‌ای برای رفتن به آنجا ندارم و هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ام. خودم تمایلی ندارم، ولی دوستانی هستند که اصرار می‌کنند برای کمک به ورزش وارد این عرصه شوم.



رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: در مورد آینده کشتی هم معتقدم بچه‌ها چه من باشم و چه نباشم، باید مسیرشان را ادامه دهند. آن‌ها راه خودشان را پیدا کرده‌اند. من هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ام، اما هر جا باشم قلبم با کشتی و البته همه ورزش ایران خواهد بود.



دبیر خاطرنشان کرد: دوستان در بخش‌های مختلف ورزش و وزارت ورزش تحلیل‌های خودشان را دارند و من هم تحلیل خودم را دارم. احساس می‌کنم حضورم در فدراسیون کشتی بیشتر به درد می‌خورد، اما باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. من اهل لابی کردن با کسی نیستم و در زندگی‌ام هم هیچ‌وقت رزومه‌ای دست کسی نداده‌ام که بگویم این سوابق من است. باید ببینیم خدا چه می‌خواهد.